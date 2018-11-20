Харьковчанин установил рекорд и стал самым добросовестным учеником страны

Деонис Ткемаладзе установил новый рекорд Украины - ни одного пропущенного урока в течение 11 лет обучения в школе
Об этом на своей странице в Facebook сообщила руководитель Национального реестра рекордов Лана Ветрова.
«Добросовестный ученик Украины подтвердил свое достижение дневниками и школьными журналами за 11 лет.
А справку, подтверждающую это достижение, подписал не только директор школы, но и еще 18 педагогов, показали этот непревзойденный рекорд», - отметила она.
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