20.11.2018 17:45

Харьковчанин установил рекорд и стал самым добросовестным учеником страны

Деонис Ткемаладзе установил новый рекорд Украины - ни одного пропущенного урока в течение 11 лет обучения в школе



// facebook

Об этом на своей странице в Facebook сообщила руководитель Национального реестра рекордов Лана Ветрова.

«Добросовестный ученик Украины подтвердил свое достижение дневниками и школьными журналами за 11 лет.

А справку, подтверждающую это достижение, подписал не только директор школы, но и еще 18 педагогов, показали этот непревзойденный рекорд», - отметила она.