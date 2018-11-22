22.11.2018 16:48

Школьникам и их родителям: нет ID-карты - нет ВНО

Школьники, которым исполнилось 14 лет, должны своевременно обратиться за оформлением ID-карты



politeka.net

Об этом во время брифинга 22 ноября сообщила первый заместитель директора Департамента по повышению конкурентоспособности региона ХОГА Надежда Кривицкая.



Она напомнила, что сейчас паспорт впервые оформляется после достижения человеком 14-летнего возраста. Для таких граждан эта админуслуга является бесплатной.



Для получения ID-карты не позднее чем через месяц после достижения учеником 14 лет нужно обратиться в территориальное подразделение Государственной миграционной службы или в центр предоставления административных услуг (ЦПАУ) по зарегистрированному месту жительства, если он оказывает услуги по оформлению биометрических документов.



«Услуга по оформлению паспорта гражданина Украины в форме карточки предоставляется исключительно по месту жительства, - рассказала Надежда Кривицкая. - Для школьников своевременное оформление паспорта необходимо, ведь его копию нужно подавать в комплекте документов для регистрации на внешнее независимое оценивание. Этот же документ предъявляется участником ВНО для допуска на пункт тестирования».



Поступать в вузы I - IV уровней аккредитации со свидетельством о рождении смогут только те абитуриенты, которым 14 лет исполнится после 1 мая 2019 года.



Подробную информацию о процедуре оформления ID-карты смотрите по этим ссылкам:



https://poslugy.gov.ua/info/service/online/3982/details/0/0

https://dozvil.kh.ua/service/oformlennya_i_vidacha_pasporta_gromadyanina_ukraini_z_bezkontaktnim_elektronnim_nosiiem.html

https://dmsu.gov.ua/poslugi/pasport-gromadyanina-ukrajni/id-vidacha-pasporta-gromadyanina-ukrajni-u-formi-kartki-po-dosyagnennyu-14-richnogo-viku-vpershe.html



Справка. Гражданин Украины, который достиг 14-летнего возраста, для оформления паспорта должен обратиться лично в ЦПАУ или территориальное подразделение ГМС Украины (Государственной миграционной службы Украины) - в соответствии с зарегистрированным местом жительства.



Если место проживания лица не зарегистрировано, документы и заявление-анкета подаются по месту фактического проживания или по последнему зарегистрированному месту жительства.



ЦПАУ Харьковской области, где можно получить услугу в соответствии с зарегистрированным местом жительства:



- ЦПАУ Новобаварского района (г. Харьков, ул. Полтавский Шлях, 11);

- ЦПАУ Холодногорского района (г. Харьков, ул. Благовещенская, 34);

- ЦПАУ Шевченковского района (г. Харьков, пр. Науки, 17а)

- ЦПАУ Киевского района (г. Харьков, ул. Чернышевская, 55);

- ЦПАУ Основянского района (г. Харьков, ул. Богдана Хмельницкого, 11);

- ЦПАУ Индустриального района (г. Харьков, пр. Архитектора Алешина, 11);

- ЦПАУ Слободского района (г. Харьков, ул. Плехановская, 42);

- ЦПАУ Немышлянская района (г. Харьков, пр. Петра Григоренко, 17);

- Региональный центр услуг (г. Харьков, пр.Тракторостроителей, 144)

- ЦПАУ города Чугуев (г. Чугуев, ул. Староникольская, 37);

- ЦПАУ Нововодолажского поселкового совета (пгт Новая Водолага, ул. Донца Григория, 14, 1-й этаж).



Записаться в электронной очереди ГМС Украины можно здесь.



В электронной очереди ЦПАУ Харькова здесь.



Дополнительную информацию по оформлению документа можно посмотреть здесь.