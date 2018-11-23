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23.11.2018  08:36   

В спортшколе №6 реконструировали стадион

Стадион после реконструкции открыли 22 ноября на территории Комплексной детско-юношеской спортивной школы №6.


// city.kharkov.ua

На стадионе построили поле для игры в мини-футбол, волейбольную и баскетбольную площадки, а также площадки для занятий настольным теннисом и армрестлингом. Кроме того, при поддержке депутатов была проведена реконструкция внутренних помещений спортшколы и обновлен зал бокса, где установили боксерский ринг.

Усилиями районной администрации и коммунальных предприятий территорию вокруг ДЮСШ благоустроили - провели обрезку и кронирование 45 деревьев, заменили металлическое ограждение, разбили клумбы, обустроили новые пешеходные дорожки. Кроме того, в районе школы организовали зону парковки, выполнили ремонт фасадов и входных групп прилегающих жилых домов. 

В открытии стадиона приняли участие директор Департамента образования Ольга Деменко, председатель Администрации Слободского района Вячеслав Ильенко, начальник Управления по вопросам физической культуры и спорта горсовета Константин Курашов, а также воспитанники школы и их родители.

Как отметил Вячеслав Ильенко, на стадионе смогут заниматься не только школьники, но и жители микрорайона. «Занятия спортом не только укрепляют тело и здоровье, дух и характер, но и помогают лучше учиться и добиваться поставленных целей», - отметил глава райадминистрации.

Современный стадион построен в рамках реализации Городской комплексной целевой социальной программы развития физической культуры и спорта города Харькова на 2017-2020 гг. при поддержке Харьковского городского головы Геннадия Кернеса.

Источник:   Харьковский горсовет
 Тэги:  школа, стадион, харьков
 
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