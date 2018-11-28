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28.11.2018  16:19   

Харьковские школьники победили на Всеукраинском турнире физиков (ВИДЕО)

Команда первостоличников триумфально выступила в Житомире.


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В Житомире завершился Всеукраинский турнир юных физиков. 

Команда из Харькова стала победительницей Всеукраинского турнира юных физиков, который впервые состоялся в этом городе. 

Источник:   UA: Житомир
 Тэги:  турнир физиков, победа, харьков
 
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