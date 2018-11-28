Харьковские школьники победили на Всеукраинском турнире физиков (ВИДЕО)

В этот день

Гороскоп по знакам Зодиака на 28 ноября День хорош для того, чтобы довести до конца ранее начатое. Возможно, принятое решение окажется не самым лучшим из всех возможных, однако вполне приемлемым и оптимальным.

Мороз и солнце: прогноз погоды и магнитных бурь на четверг, 29 ноября В Харькове будет холодно, ветрено и ясно. Порывы ветра будут достигать 15-24 м/с. Осадков не ожидается. На дорогах гололедица.