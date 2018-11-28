Харьковские школьники победили на Всеукраинском турнире физиков (ВИДЕО)

Команда первостоличников триумфально выступила в Житомире.
В Житомире завершился Всеукраинский турнир юных физиков.
Команда из Харькова стала победительницей Всеукраинского турнира юных физиков, который впервые состоялся в этом городе.
День хорош для того, чтобы довести до конца ранее начатое. Возможно, принятое решение окажется не самым лучшим из всех возможных, однако вполне приемлемым и оптимальным.
В Харькове будет холодно, ветрено и ясно. Порывы ветра будут достигать 15-24 м/с. Осадков не ожидается. На дорогах гололедица.
У православных сегодня начался Рождественский пост. Его еще называют Четыредесятницей, поскольку длится 40 дней – до той самой «первой звезды» в канун Рождества.
влажн.:
давл.:
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