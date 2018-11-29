29.11.2018 14:49

Под Харьковом появится тюремный лицей (ФОТО)

В 117-й колонии появится филиал профлицея.



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Как сообщает Криминально-исполнительная служба 27 ноября 2018 года сотрудники Первомайской колонии №117 посетили Первомайский профессиональный лицей.



Они провели встречу с директором заведения Галиной Луханиной.

Во время встречи были обсуждены вопросы возможности организации и создание на базе колонии филиала лицея для обучения осужденных и получения ими профессии.



Начальник учреждения Константин Козич отметил, что решение вопроса о создании филиала лицея при учреждении поможет администрации в эффективном исправлении и ресоциализации осужденных и будет способствовать их профессиональной адаптации после освобождения.