29.11.2018 18:30

В харьковских школах проходит кампания против буллинга

Профилактическую кампанию «Стоп-буллинг» по противодействию школьному буллингу провели в школах Харькова.



// city.kharkov.ua

В течение ноября журналисты ведущих украинских телеканалов («1+1», ТРК «Украина», «ICTV», «NewsOne», «24 канал», «Прямий»), эксперты популярных телепрограмм, психологи, юристы, блогеры, спортсмены и писатели посетили более 30 школ, поделились с учениками собственными историями и отношением к проблеме, рассказали о причинах и последствиях агрессивного поведения детей, дали советы, как противодействовать дискриминации и избегать травмирующих последствий притеснения.

Также прошел практический семинар «Профилактика социально-негативных явлений в детской среде», во время которого были рассмотрены вопросы психолого-педагогического сопровождения детей «группы риска»; профилактики и коррекции компьютерной зависимости; превентивного воспитания учащихся путем внедрения учебно-профилактических и информационно-образовательных программ и воспитательных проектов; профилактики конфликтов в ученической среде с использованием медиации.

Состоялось заседание Координационного совета по национально-патриотическому воспитанию детей и молодежи, участники которого обсудили план совместных действий с представителями общественности относительно правового воспитания школьников, активизации деятельности образовательных омбудсменов в учреждениях общего среднего образования города. Прошел семинар-практикум для методистов, заместителей директоров, кураторов ученического самоуправления.

Как сообщили в Департаменте образования, особое внимание работе по предупреждению насилия и жестокого обращения с детьми, профилактике зависимого поведения, предотвращению буллингу и безопасности в Интернете уделяют школьные психологи. Вместе с педагогами они стали участниками социального проекта «Буллинг, симптом реальности», тренингов «Стоп-агрессия», мастер-класса «Буллинг. Работа с родителями, педагогами, руководителями».

В рамках Всеукраинской недели права с 10 по 14 декабря совместно с представителями юстиции в школах проведут тематические уроки «Стоп-буллинг» и «Герои кибербезопасности».

Кроме того, в детско-юношеских общественных организациях, действующих во всех школах города, работают Центры медиации и права, Школьные службы согласия, Службы примирения, Правовые объединения и комиссии. В рамках работы Харьковской городской организации ученического самоуправления в разных школах города реализуются проекты «Институт образовательного омбудсмена», «Большие права маленького ребенка», «Локация примирения», «Школа и полиция», «Имею ли я право», «Школьная полиция», «Инклюзия. Дискриминация. Право», «Интеграция через диалог», «Ящик доверия», «Развиваем толерантность», «Харьковчанином быть престижно» и др. А в начале ноября состоялось торжественное открытие «Школы юного омбудсмена», во время которой была презентована программа обучения детских омбудсменов.



Профилактическая кампания организована Департаментом образования. Мероприятия по противодействию школьному буллингу проводятся в рамках правопросветительского проекта «Я имею право».