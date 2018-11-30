Харьковские школьники одержали победу на Всеукраинском турнире юных физиков (обновлено)

Учащиеся харьковского лицея №161 «Импульс» стали победителями ХХVII Всеукраинского турнира юных физиков.
Интеллектуальные соревнования проходили с 23 по 28 ноября в Житомире. В финал турнира вышли четыре харьковские команды, в том числе воспитанники физико-математического лицея №27, сборная команда Московского района и университетского лицея.
Так, переходной кубок Всеукраинского турнира юных физиков завоевала команда «Момент импульса» учащихся харьковского лицея №161 «Импульс», 2-е место разделили команды воспитанников физико-математического лицея №27, университетского лицея и сборная школьников Московского района, 3-е место досталось сборной команде Киевского района (школа № 62 и 36).
Кроме того, в личном первенстве победителем турнира стал ученик лицея №161 Владимир Машиц, 2-е место присудили воспитаннику университетского лицея Михаилу Даценко, 3-е место разделили Илья Хорошко (лицей №161), Александр Киценко (школа № 62), Кирилл Ковальчук (лицей №27) и Никита Наумов (школа №122).
Специальными отличиями жюри награждены ученики лицея № 161 Илья Хорошко и Владимир Машиц, воспитанники университетского лицея Михаил Даценко и Мила Чугурова, а также учащийся физико-математического лицея №27 Дмитрий Захаров.
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