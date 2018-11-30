30.11.2018 15:19

В Харькове обучали, как стать современным чиновником

Уникальный для Украины проект «Школа современного чиновника», состоящий из обучающих тренингов, прошел с 25 сентября по 29 ноября 2018 года в Харькове.



//city.kharkov.ua

Накануне, после завершающего занятия по командообразованию, состоялось торжественное вручение сертификатов о прохождении курса.



«Все участники отмечают изменения, произошедшие с ними за время проекта. Они начали больше общаться друг с другом, стали настоящей командой. Такие проекты дают возможность совершенствовать свои навыки, ставить перед собой более высокие цели и достигать их. Это очень важно для личностного развития», - отметила начальник управления инновационного развития и имиджевых проектов Виктория Грецкая-Миргородская.



За время обучения участники получили возможность усовершенствовать свои навыки публичных выступлений, систематизировать принципы и алгоритмы тайм-менеджмента и постановки целей, практические умения и навыки в личной эффективности, лидерстве, освоить новые техники выхода из стрессовых ситуаций.



Справка. «Школа современного чиновника» стала одним из победителей конкурса инновационно-инвестиционных и имиджевых проектов в 2018 году. Проект реализован при поддержке Управления инновационного развития и имиджевых проектов, а также общественной организации «Правовой центр «Содействие и развитие».