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30.11.2018  15:19   

В Харькове обучали, как стать современным чиновником

Уникальный для Украины проект «Школа современного чиновника», состоящий из обучающих тренингов, прошел с 25 сентября по 29 ноября 2018 года в Харькове.


//city.kharkov.ua

Накануне, после завершающего занятия по командообразованию, состоялось торжественное вручение сертификатов о прохождении курса.

«Все участники отмечают изменения, произошедшие с ними за время проекта. Они начали больше общаться друг с другом, стали настоящей командой. Такие проекты дают возможность совершенствовать свои навыки, ставить перед собой более высокие цели и достигать их. Это очень важно для личностного развития», - отметила начальник управления инновационного развития и имиджевых проектов Виктория Грецкая-Миргородская.

За время обучения участники получили возможность усовершенствовать свои навыки публичных выступлений, систематизировать принципы и алгоритмы тайм-менеджмента и постановки целей, практические умения и навыки в личной эффективности, лидерстве, освоить новые техники выхода из стрессовых ситуаций.

Справка. «Школа современного чиновника» стала одним из победителей конкурса инновационно-инвестиционных и имиджевых проектов в 2018 году. Проект реализован при поддержке Управления инновационного развития и имиджевых проектов, а также общественной организации «Правовой центр «Содействие и развитие».

 

Источник:   Городской совет
 Тэги:  школа, чиновник, харьков
 
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