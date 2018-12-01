01.12.2018 18:23

В Харькове проводят первые математические бои

Открытие I Турнира математических боев «Kharkiv Masters» прошло 1 декабря в Харьковском физико-математическом лицее №27.



// city.kharkov.ua

Как сообщила директор лицея Юлия Еременко, в соревнованиях принимают участие 106 школьников 7-11-х классов из Харькова, Киева, Львова и Херсона. Среди них – победитель Международной математической олимпиады 2018 года и 21 победитель IV этапа Всеукраинской математической олимпиады. Команды – смешанные, в их составе - по шесть школьников из разных городов и куратор. Дети будут соревноваться в трех лигах – младшей, средней и старшей. Сегодня состоится устная олимпиада для всех участников, а в последующие дни на базе лагеря «Солнечный» в поселке Пятихатки пройдут математические бои. Утром участники получат задачи, до обеда решат их, а потом одна команда будет представлять решения задач, а вторая - оппонировать и искать недостатки в их решении.

Юлия Еременко отметила, что в состав жюри вошли пять призеров Международной математической олимпиады прошлых лет, Заслуженные учителя Украины, две победительницы Европейской олимпиады для девочек EGMO, доктора и кандидаты физико-математических наук, член-корреспондент Национальной академии наук Украины. Среди них - студенты Харьковского национального университета имени В. Н. Каразина, учителя лицея. По ее словам, турнир «Kharkiv Masters» намерены сделать традиционным, чтобы в Харьков приезжали самые сильные математики страны и соревновались в решении сложных олимпиадных задач, выходящих за рамки школьной программы. Цель - создать еще одну площадку для подготовки детей к международным олимпиадам.

«Задачи сложные, исследовательские, требующие очень большой предварительной подготовки. На этом турнире дети смогут посоревноваться, увидеть достойных соперников и получить еще более высокий уровень знаний. Цель – не выигрыш кубка, главное – научное общение. Чтобы Украина была достойно представлена на международной арене, команды должны проходить очень хорошую подготовку», - отметила Юлия Еременко.

Инициатор проведения турнира, учитель математики лицея Сергей Лифиц рассказал, что уровень задач «Kharkiv Masters» приближен к таким, которые решают на четвертом этапе Всеукраинской математической олимпиады. Есть даже сложнее, потому что дети будут решать их не одни, а в командах. Готовили задания участники олимпиад прошлых лет, а возглавила процесс учитель лицея, призер Международной математической олимпиады в Германии Анастасия Лысакевич, которая в 23 года стала кавалером Ордена княгини Ольги за подготовку детей к олимпиадам.

«Харьков занимает ведущее место в школьной и олимпиадной математике. Подобные турниры в городе проводили 15 лет назад, и мы решили вернуться к этой традиции. Дети, которые участвуют в этом турнире, в каком-то смысле профессионально занимаются математикой. Математические бои станут этапом подготовки к другим олимпиадам. У нас соревнования есть, но такого уровня, пожалуй, не было давно», - отметил Сергей Лифиц.

Турнир будет проходить до 7 декабря.

Отметим, что математические соревнования проходят при поддержке Центра довузовского образования, Харьковского национального университета имени В. Н. Каразина и Департамента образования Харьковского городского совета.