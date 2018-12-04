Сотрудники харьковской колонии приходили звать к себе в коллеги школьников (ФОТО)

Проведено очередное мероприятие профориентации учащихся выпускных классов по поступлению в государственную Академию ГПС Украины.
Как сообщает Криминально-исполнительная служба, сегодня, 4 декабря 2018 года, сотрудники Диканевской колонии №12 посетили выпускные классы Люботинской гимназии № 1 и общеобразовательной школы № 4.
Учащимся были разъяснены правила и порядок поступления в Академию Государственной пенитенциарной службы Украины.
Вишитеры обратили внимание на возможность получения бесплатного высшего образования и назначения на офицерские должности в учреждениях государственной уголовно-исполнительной службы, в случае успешного окончания обучения.
Как отметил первый заместитель начальника учреждения Вячеслав Попов, подготовка профессиональных кадров, которых постоянно нуждаются учреждения, начинается еще со школы.
Удача сегодня будет сопутствовать людям конкретным и знающим, чего они хотят. Главное – избегать любых неясностей и двусмысленностей в общении с окружающими.
Середина недели будет местами пасмурной, существенных осадков синоптики не обещают. Туман, гололед и сложные отложения. На дорогах гололедица.
Сегодня удивительный и сказочный праздник для всех людей, которые еще не утратили веру в чудеса.
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