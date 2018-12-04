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04.12.2018  16:49   

Сотрудники харьковской колонии приходили звать к себе в коллеги школьников (ФОТО)

Проведено очередное мероприятие профориентации учащихся выпускных классов по поступлению в государственную Академию ГПС Украины.


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Как сообщает Криминально-исполнительная служба, сегодня, 4 декабря 2018 года, сотрудники Диканевской колонии №12 посетили выпускные классы Люботинской гимназии № 1 и общеобразовательной школы № 4.

Учащимся были разъяснены правила и порядок поступления в Академию Государственной пенитенциарной службы Украины.

Вишитеры обратили внимание на возможность получения бесплатного высшего образования и назначения на офицерские должности в учреждениях государственной уголовно-исполнительной службы, в случае успешного окончания обучения.

Как отметил первый заместитель начальника учреждения Вячеслав Попов, подготовка профессиональных кадров, которых постоянно нуждаются учреждения, начинается еще со школы.

Тэги:  тюрьма, вступительная кампания, харьков
 
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