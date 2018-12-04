В Качановской колонии планируют выдавать осужденным «правильные» свидетельства об образовании

4 декабря 2018 в ГУ «Качановская исправительная колония (№ 54)» заместитель начальника учреждения по социально-воспитательной и психологической работе Ирина Евреинова обсудила с директором учебного центра колонии Ольгой Никулиной особенности обучения осужденных.
Во время встречи были обсуждены организационные вопросы первичного подключения к Единой государственной электронной базы по вопросам образования.
Подключение к данной базы позволит организовывать заказ, выдачу и учет документов об образовании государственного образца.
В этом году в бюджетный план ГУ №54 на 2019 год внесены необходимые изменения, которые потребуются для целевого подключения.
Как отметил начальник учреждения Андрей Явтушенко, подключение к Единой электронной базе позволит разместить всю информация о приобретенных уровнях образования осужденных во время отбывания наказания.
Удача сегодня будет сопутствовать людям конкретным и знающим, чего они хотят. Главное – избегать любых неясностей и двусмысленностей в общении с окружающими.
Середина недели будет местами пасмурной, существенных осадков синоптики не обещают. Туман, гололед и сложные отложения. На дорогах гололедица.
Сегодня удивительный и сказочный праздник для всех людей, которые еще не утратили веру в чудеса.
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давл.:
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