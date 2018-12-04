Главная Новости Образование В Качановской колонии планируют выдавать осужденным «правильные» свидетельства об образовании
04.12.2018  17:55   

В Качановской колонии планируют выдавать осужденным «правильные» свидетельства об образовании

4 декабря 2018 в ГУ «Качановская исправительная колония (№ 54)» заместитель начальника учреждения по социально-воспитательной и психологической работе Ирина Евреинова обсудила с директором учебного центра колонии Ольгой Никулиной особенности обучения осужденных.


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Во время встречи были обсуждены организационные вопросы первичного подключения к Единой государственной электронной базы по вопросам образования.

Подключение к данной базы позволит организовывать заказ, выдачу и учет документов об образовании государственного образца.

В этом году в бюджетный план ГУ №54 на 2019 год внесены необходимые изменения, которые потребуются для целевого подключения.

Как отметил начальник учреждения Андрей Явтушенко, подключение к Единой электронной базе позволит разместить всю информация о приобретенных уровнях образования осужденных во время отбывания наказания.

Источник:   Северо-Восточное управление исполнения угол. наказаний
 Тэги:  колония, качановка, харьков, образование, социализация
 
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