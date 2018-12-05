Состоялось награждение лучших школьников Шевченковского района

Учащееся были отмечены именными стипендиями народного депутата Украины Валерия Писаренко.
Награждение учащихся школ Шевченковского района именными стипендиями народного депутата Украины Валерия Писаренко состоялось сегодня, 5 декабря, в Харьковском городском совете.
В мероприятии приняли участие народный депутат Украины Валерий Писаренко, директор Департамента образования Ольга Деменко, председатель Администрации Шевченковского района Владимир Котковский и педагоги.
«Вы не просто гордость Шевченковского района, вы гордость нашего города. Ведь семь лет подряд Харьков занимает 1-е место по всем видам интеллектуальных соревнований школьников в Украине, и все это благодаря вашим стараниям и педагогам, которые сумели развить в вас такие таланты», - отметила Ольга Деменко.
За весомые достижения в интеллектуальных, культурных и спортивных соревнованиях в 2018 году Валерий Писаренко вручил денежные премии и Благодарственные письма 53 школьникам: 39 учащимся общеобразовательных школ района и 14 воспитанникам Детской музыкальной школы №13 им. Н. Т. Коляды. Также ценными призами были награждены 12 учителей общеобразовательных школ района, победители и призеры районного этапа конкурса «Учитель года».
«Сегодня Харьков по праву является образовательной столицей Украины. Мне очень приятно, что в таком юном возрасте вы уже имеете большой список достижений. Я надеюсь, что наше общее дело, которое мы вместе с мэром Харькова, главой Шевченковского района и педагогами когда-то учредили, будет помогать выводить на новый, высокий уровень не только наш любимый район и город Харьков, но и всю страну. Желаю вам новых успехов и свершений!» - сказал Валерий Писаренко.
От имени Харьковского городского головы Геннадия Кернеса глава Шевченковской райадминистрации поблагодарил школьников, их родителей и учителей за ежедневный и кропотливый труд и высокие результаты в учебе.
«Мы искренне верим, что именно отсюда, из этого зала выйдут будущие нобелевские лауреаты, руководители города и страны», - добавил Владимир Котковский.
Справка. Стипендия народного депутата Украины Валерия Писаренко «Гордость Шевченковского района» была учреждена в 2012 году с целью поддержки и поощрения учащихся, проявивших особые способности в учебе, науке, культуре и спорте.
Удача ожидает тех, кто живет по формуле: «Сперва подумай, потом сделай». К тому же тайные интриги окружающих могут стать очевидными, ну а предупрежден – значит вооружен.
В Харькове тепло, но сыро. Ожидается снег, мокрый снег, местами с дождем, гололед. Ночью и утром туман, видимость 200-500 м.
Сегодня празднуют адепты науки, которая знает все: ежегодно 5 декабря в Украине поздравляют работников статистики.
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