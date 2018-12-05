05.12.2018 19:19

Состоялось награждение лучших школьников Шевченковского района

Учащееся были отмечены именными стипендиями народного депутата Украины Валерия Писаренко.



city.kharkov.ua

Награждение учащихся школ Шевченковского района именными стипендиями народного депутата Украины Валерия Писаренко состоялось сегодня, 5 декабря, в Харьковском городском совете.



В мероприятии приняли участие народный депутат Украины Валерий Писаренко, директор Департамента образования Ольга Деменко, председатель Администрации Шевченковского района Владимир Котковский и педагоги.



«Вы не просто гордость Шевченковского района, вы гордость нашего города. Ведь семь лет подряд Харьков занимает 1-е место по всем видам интеллектуальных соревнований школьников в Украине, и все это благодаря вашим стараниям и педагогам, которые сумели развить в вас такие таланты», - отметила Ольга Деменко.



За весомые достижения в интеллектуальных, культурных и спортивных соревнованиях в 2018 году Валерий Писаренко вручил денежные премии и Благодарственные письма 53 школьникам: 39 учащимся общеобразовательных школ района и 14 воспитанникам Детской музыкальной школы №13 им. Н. Т. Коляды. Также ценными призами были награждены 12 учителей общеобразовательных школ района, победители и призеры районного этапа конкурса «Учитель года».



«Сегодня Харьков по праву является образовательной столицей Украины. Мне очень приятно, что в таком юном возрасте вы уже имеете большой список достижений. Я надеюсь, что наше общее дело, которое мы вместе с мэром Харькова, главой Шевченковского района и педагогами когда-то учредили, будет помогать выводить на новый, высокий уровень не только наш любимый район и город Харьков, но и всю страну. Желаю вам новых успехов и свершений!» - сказал Валерий Писаренко.



От имени Харьковского городского головы Геннадия Кернеса глава Шевченковской райадминистрации поблагодарил школьников, их родителей и учителей за ежедневный и кропотливый труд и высокие результаты в учебе.



«Мы искренне верим, что именно отсюда, из этого зала выйдут будущие нобелевские лауреаты, руководители города и страны», - добавил Владимир Котковский.



Справка. Стипендия народного депутата Украины Валерия Писаренко «Гордость Шевченковского района» была учреждена в 2012 году с целью поддержки и поощрения учащихся, проявивших особые способности в учебе, науке, культуре и спорте.