Критическое мышление, умение принимать решения и как достигать самореализации в подростковом возрасте – особенности уроков «Основы здоровья» в харьковских школах (ФОТО)

5 декабря 2018 на базе Харьковского лицея № 107 состоялся III этап городского конкурса «Учитель года - 2019» в номинации «Основы здоровья».
Участниками III этапа по итогам предыдущих соревнований стали: учитель Харьковской общеобразовательной школы № 102 Слободского района Абазина Людмила Владимировна, учитель Харьковской общеобразовательной школы № 84 Московского района Шаповал Анна Владимировна, учитель Харьковской общеобразовательной школы № 92 Новобаварского района Белкина Елена Витальевна, учитель Харьковской общеобразовательной школы № 165 Киевского района Болотина Юлия Владимировна.
Во время открытых уроков конкурсанты помогали ученикам выяснить, что такое критическое мышление и умение принимать решения, обсудили, как достигать самореализации в подростковом возрасте, а также рассмотрели вопросы предупреждения травм во время подвижных игр и занятий физкультурой и ознакомились с факторами, которые влияют на здоровье.
На всех уроках были использованы активные формы работы с соблюдением гигиенических норм и использованием оздоровительных приемов для снятия зрительного и физической перегрузки.
Планы, построенные в этот день, какими бы они ни были грандиозными, едва ли будут отличаться надежностью. Будьте особенно осторожны с деньгами.
До самого вечера будет держаться облачная погода. С ночи будет снег, мокрый снег, к полудню осадки ослабеют. На дорогах гололедица.
Ежегодно в этот день в Украине отмечают День местного самоуправления.
влажн.:
давл.:
ветер: