Главная Новости Образование Критическое мышление, умение принимать решения и как достигать самореализации в подростковом возрасте – особенности уроков «Основы здоровья» в харьковских школах (ФОТО)
07.12.2018  11:11   

Критическое мышление, умение принимать решения и как достигать самореализации в подростковом возрасте – особенности уроков «Основы здоровья» в харьковских школах (ФОТО)

5 декабря 2018 на базе Харьковского лицея № 107 состоялся III этап городского конкурса «Учитель года - 2019» в номинации «Основы здоровья».


://kharkivosvita.net.ua

Участниками III этапа по итогам предыдущих соревнований стали: учитель Харьковской общеобразовательной школы № 102 Слободского района Абазина Людмила Владимировна, учитель Харьковской общеобразовательной школы № 84 Московского района Шаповал Анна Владимировна, учитель Харьковской общеобразовательной школы № 92 Новобаварского района Белкина Елена Витальевна, учитель Харьковской общеобразовательной школы № 165 Киевского района Болотина Юлия Владимировна.

Во время открытых уроков конкурсанты помогали ученикам выяснить, что такое критическое мышление и умение принимать решения, обсудили, как достигать самореализации в подростковом возрасте, а также рассмотрели вопросы предупреждения травм во время подвижных игр и занятий физкультурой и ознакомились с факторами, которые влияют на здоровье.

На всех уроках были использованы активные формы работы с соблюдением гигиенических норм и использованием оздоровительных приемов для снятия зрительного и физической перегрузки.

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Источник:   Департамент образования ХГС
 Тэги:  школа, харьков, основы здоровья, принцип, мышление, самореализация, физическая, нагрузка
 
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