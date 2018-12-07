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07.12.2018  12:12   

Перед введением военного положения в Харькове провели конкурсное испытание «Урок» для лучших военруков города (ФОТО)

4 декабря 2018 на базе Харьковской гимназии № 116 состоялся III этап городского конкурса «Учитель года - 2019» в номинации «Защита Отечества»


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Участниками III этапа в этой номинации стали: учитель Харьковской общеобразовательной школы № 113 Индустриального района Громицький Виктор Васильевич, учитель Харьковской общеобразовательной школы № 128 Московского района Ткаченко Андрей Николаевич, учитель Харьковской гимназии № 152 Холодногорского района Вишневецкий Владимир Борисович, учитель Харьковской общеобразовательной школы № 135 Шевченковского района Игнатьев Сергей Борисович.

Во время открытых уроков конкурсанты значительное внимание уделяли военно-патриотическому и нравственному воспитанию подрастающего поколения, знакомили учеников с правилами и приемами стрельбы, основными положениями Международного гуманитарного права, приемами ведения огня из стрелкового оружия.

Все участники конкурса продемонстрировали высокий уровень военной и методического мастерства, умение заинтересовать предметом.

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Источник:   Департамент образования ХГС
 Тэги:  военрук, харьков, школа, защита отечества, военное положение
 
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