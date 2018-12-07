Перед введением военного положения в Харькове провели конкурсное испытание «Урок» для лучших военруков города (ФОТО)

4 декабря 2018 на базе Харьковской гимназии № 116 состоялся III этап городского конкурса «Учитель года - 2019» в номинации «Защита Отечества»
Участниками III этапа в этой номинации стали: учитель Харьковской общеобразовательной школы № 113 Индустриального района Громицький Виктор Васильевич, учитель Харьковской общеобразовательной школы № 128 Московского района Ткаченко Андрей Николаевич, учитель Харьковской гимназии № 152 Холодногорского района Вишневецкий Владимир Борисович, учитель Харьковской общеобразовательной школы № 135 Шевченковского района Игнатьев Сергей Борисович.
Во время открытых уроков конкурсанты значительное внимание уделяли военно-патриотическому и нравственному воспитанию подрастающего поколения, знакомили учеников с правилами и приемами стрельбы, основными положениями Международного гуманитарного права, приемами ведения огня из стрелкового оружия.
Все участники конкурса продемонстрировали высокий уровень военной и методического мастерства, умение заинтересовать предметом.
Планы, построенные в этот день, какими бы они ни были грандиозными, едва ли будут отличаться надежностью. Будьте особенно осторожны с деньгами.
До самого вечера будет держаться облачная погода. С ночи будет снег, мокрый снег, к полудню осадки ослабеют. На дорогах гололедица.
Ежегодно в этот день в Украине отмечают День местного самоуправления.
влажн.:
давл.:
ветер: