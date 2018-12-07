07.12.2018 18:38

В Харькове наградили победителей математических боев

Церемония награждение триумфаторов «Kharkiv Masters» состоялось в Харьковском национальном университете имени В. Н. Каразина.



//city.kharkov.ua

В соревнованиях приняли участие 106 школьников 7-11-х классов из Харькова, Киева, Львова и Херсона. Среди них были победитель Международной математической олимпиады 2018 года и 21 победитель Всеукраинской математической олимпиады. Команды на турнире были смешанными, в их состав вошли по шесть школьников из разных городов. Соревнования проводились в трех лигах - младшей, средней и старшей.

Как сообщила директор Харьковского физико-математического лицея №27 Юлия Еременко, первый «Kharkiv Masters» прошел успешно.

«Все остались очень довольны. Этот турнир мы проводили для того, чтобы дети получили еще больше знаний. Да, победители у нас есть, но самое главное – это интерес детей к математике, к решению сложных задачи. Надеемся, что у нас появилась еще одна хорошая традиция, и второй турнир состоится в следующем году», - отметила Юлия Еременко.

Председатель жюри «Kharkiv Masters», учитель математики лицея Сергей Лифиц рассказал, что в последний раз подобный турнир проходил в Харькове около 15 лет назад.

«За прошедшую неделю мы все получили большое удовольствие. Предложенные задачи выходили далеко за рамки школьной программы, они даже были сложнее уровня всеукраинской олимпиады. Но дети работали в командах, поэтому справились. Утром они получали задачи, потом пять-шесть часов их решали, а потом происходил сам бой: одни докладывали решение, а другие искали в нем ошибку. Вчера последний бой продолжался больше четырех часов!» - отметил Сергей Лифиц.

Получив дипломы за победу и призовые места в турнире, школьники поделились своими впечатлениями от математических боев.

«Это было масштабно и интересно, для решения задач была проведена огромная командная работа. Надо было не только внимательно решать, но и уметь задать правильный вопрос. Я получила много новых знаний, опыта и навыков. Если будет возможность, приеду на такие соревнования еще раз», - рассказала семиклассница из Киева Полина Кирилюк.