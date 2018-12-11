11.12.2018 18:57

Более 100 тысяч детей получат новогодние подарки

102 тыс. новогодних подарков вручат школьникам, а также воспитанникам детских садов во время проведения новогодних утренников.



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Об этом сегодня, 11 декабря, на заседании постоянной комиссии по гуманитарным вопросам Харьковского горсовета сообщила директор Департамента образования Ольга Деменко.

По ее словам, подарки получат 48 тыс. дошкольников и 54 тыс. учащихся 1-4-х классов. Подарки вручат воспитанникам не только коммунальных учебных заведений города, но и частных.

Также в этом году более 40 тыс. харьковских детей смогут посетить новогодние представления во Дворце спорта. Как сообщила заместитель директора Департамента культуры Татьяна Мараховская, в этом году юным зрителям представят мюзикл «Джин Всемогущий» по мотивам сказок об Алладине. В постановке принимают участие более 400 актеров хореографических, вокальных и цирковых коллективов города. Спектакли состоятся 27, 28, 29 и 30 декабря, а также 2, 3, 4 и 5 января.

При этом три спектакля покажут детям социально-незащищенных категорий, после которых юные зрители также получат новогодние подарки.

Кроме того, заместитель директора Департамента культуры напомнила, что на площади Свободы завершается монтаж новогоднего городка, и 26 декабря состоится торжественное открытие главной елки Харькова. В празднике примут участие лучшие творческие коллективы города. Встреча Нового года на площади пройдет с 23:00 31 декабря до 2:00 1 января.

Напомним, что 15 декабря на пл. Свободы откроется новогодняя ярмарка, и уже открыта для посетителей ледовый каток.