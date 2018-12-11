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11.12.2018  19:59   

Более 20 современных кабинетов оборудованы в харьковских школах

21 современный учебный кабинет химии, биологии, математики и географии оборудовали в харьковских школах в 2018 году.


//city.kharkov.ua
Об этом сегодня, 11 декабря, на заседании постоянной комиссии по гуманитарным вопросам Харьковского городского совета сообщила директор Департамента образования Ольга Деменко.
 
По ее словам, такие кабинеты были оборудованы в учебных учреждениях каждого района города, в том числе три новых кабинета математики открыли в этом году в Харьковском физико-математическом лицее №27. 
 
«Город приобрел три кабинета математики именно для этого учебного учреждения, потому что тут самый высокий уровень преподавания математики в Украине, и мы хотели бы, чтобы все ученики лицея имели возможность учиться в современных условиях. При выборе учебного учреждения в первую очередь учитывается уровень преподавания в нем того или иного предмета. Также мы советуемся в этой работе с районами и школами», - сообщила Ольга Деменко.
 
При этом она отметила, что в 2017 году в Харькове были оборудованы только пять предметных классов, и эта работа будет продолжена в следующем году. 
 
Ольга Деменко также напомнила, что в рамках городской программы в 2018 году в городе реконструировали или создали новые 21 стадион в школах и 5 в детских садах. Таким образом, на сегодняшний день в Харькове уже 56 обновленных современных стадионов. 
Источник:   Городской совет
 Тэги:  школа, оборудование кабинетов, харьков
 
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