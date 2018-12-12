12.12.2018 19:30

В школах и садиках Харькова повысится стоимость питания

Соответствующее решение было принято сегодня, 12 декабря 2018 года, на заседании исполнительного комитета Харьковского городского совета.



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Как сообщила директор Департамента образования Ольга Деменко, с 1 января питание одного ребенка в яслях увеличится на 2 грн и составит 20 грн в день (сейчас - 18 грн), в группах детсада - с 23 до 25 грн.

Стоимость питания школьников 1-4-х классов составит 11 грн (сейчас - 10,5 грн). Эти расходы покрываются полностью за счет городского бюджета - бесплатные завтраки ежедневно будут получать 52 тыс. детей.

Кроме того, исполком утвердил стоимость питания в детском доме «Семья» и школе-интернате для малообеспеченных детей - в размере 62 грн.

Ольга Деменко отметила, что у ряда категорий учащихся и дошкольников есть льготы на питание. В частности, по решению сессии городского совета бесплатно питаются дети участников АТО - это около 3 тыс. воспитанников детсадов и школ. С нового года стоимость бесплатного обеда для детей-льготников в школах возрастет с 13,5 до 14 грн. Также бесплатным питанием обеспечиваются дети-сироты, дети под опекой, дети из многодетных и малообеспеченных семей.

Директор департамента отметила, что всего в детских садах льготы на питание имеют более 4 тыс. детей социально незащищенных категорий и те, которые посещают специальные группы.

Напомним, что бюджет города Харькова взял на себя часть платы за питание детей в детсадах и яслях в размере 40% от его стоимости, остальную часть оплачивают родители.