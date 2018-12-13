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13.12.2018  13:48   

Стали известны победители городского конкурса «Учитель года - 2019»

По итогам городского конкурса «Учитель года - 2019» определены семь лучших педагогов Харькова.


//city.kharkov.ua
В этом году по условиям, установленным Министерством образования и науки Украины, конкурс проходил в пяти номинациях: «География», «Защита Отечества», «Французский язык», «Учитель инклюзивного класса» и «Основы здоровья».
 
В номинации «Защита Отечества» победу одержали два конкурсанта: Владимир Вишневецкий - учитель гимназии №152 и Сергей Игнатьев – преподаватель общеобразовательной школы №135 им. Героя Советского Союза К. Ф. Ольшанского.
 
Лучшим в номинации «География» стал преподаватель школы №38 Александр Поклонский.
 
В номинации «Учитель инклюзивного класса» победила Виктория Сахно - учитель инклюзивного класса общеобразовательной школы №124.
 
В номинации «Основы здоровья» победу одержала педагог школы №165 Юлия Болотина.
 
В номинации «Французский язык» определены два победителя - Екатерина Завсеголова (специализированная школа №162) и Елена Загдай (гимназия №46 им. М. В. Ломоносова). 
 
Отметим, победители городского этапа конкурса «Учитель года» будут представлять Харьков на областном уровне.
Источник:   Городской совет
 Тэги:  учитель года, победители, харьков
 
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