Харьковских первоклашек и их первых учителей ожидают нововведения

Департамент образования Харьковского горсовета опубликовал рекомендации МОН по заполнению Классного журнала в первом классе НУШ (новой украинской школы)
Министерство образования приказом утвердило новые методические рекомендации по оформлению Классного журнала учеников первого класса Новой украинской школы. Документ определяет правила заполнения и особенности ведения журналов классными руководителями и учителями, которые преподают отдельные предметы.
Необходимость новых рекомендаций в Минобразования объясняют переходом школ на новый стандарт начального образования.
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