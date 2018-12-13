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13.12.2018  16:25   

Харьковских первоклашек и их первых учителей ожидают нововведения

Департамент образования Харьковского горсовета опубликовал рекомендации МОН по заполнению Классного журнала в первом классе НУШ (новой украинской школы)


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Министерство образования  приказом  утвердило новые методические рекомендации по оформлению Классного журнала учеников первого класса Новой украинской школы. Документ определяет правила заполнения и особенности ведения журналов классными руководителями и учителями, которые преподают отдельные предметы.

    Необходимость новых рекомендаций в Минобразования объясняют переходом школ на новый стандарт начального образования.

Источник:   Департамент образования ХГС
 Тэги:  первоклассники, харьков, нуш, журнал, правила, департамент, деменко
 
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