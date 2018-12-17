17.12.2018 12:49

Награждены лучшие учителя Киевского района (ФОТО)

Церемония награждения победителей и участников районного тура всеукраинского конкурса «Учитель года-2019» прошла в школе №158.



Награждены лучшие учителя Киевского района (ФОТО)



В мероприятии приняли участие глава Администрации Киевского района Нелли Казанжиева, народный депутат Украины Александр Грановский, председатель районной профсоюзной организации работников образования и науки Украины Надежда Мартынова, председатель районного родительского совета Олеся Баракат, руководители учебных заведений, учителя, родители учащихся.

По итогам конкурса лучшими учителями стали преподаватели предмета «Основы здоровья» Юлия Болотина (школа №165) и Ольга Боднар (школа №158), учитель французского языка школы №166 Татьяна Буевская и учитель предмета «Защита Отечества» школы №158 Александр Петров.

Второе место заняли учитель географии школы №36 Ольга Алексеенко, преподаватели предмета «Защита Отечества» школы №16 Геннадий Фалеев и школы №110 Игорь Улицкий, учитель географии лицея №107 Виктория Медведева и учитель французского языка гимназии №55 Галина Ермолаева. Призерами стали учитель географии школы №17 Ирина Шапко и социальный педагог школы №16 Валентина Крохмаль.

Победителям и призерам вручили грамоты управления образования и подарки, а участникам конкурса - дипломы управления образования.

Во время церемонии награждения были презентованы видеоролики о победителях конкурса, где школьники представили своих любимых учителей. Праздничное мероприятие сопровождалось выступлениями творческих коллективов школьников и учителей района.