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17.12.2018  17:35   

«Лучшим студентом Украины 2018» стала харьковчанка-чемпион по «Казацкому поединку»

Впервые лучшим студентом Украины стала курсантка Института подготовки юридических кадров для СБУ Национального юридического университета имени Ярослава Мудрого.


://zib.com.ua

4-16 декабря в городе Херсон состоялся финал Всеукраинского конкурсной программы «Лучший студент Украины», передает «ЗиБ» .

В нем приняли участие представители учебных заведений из 13 регионов Украины, которые продемонстрировали свои творческие и научные достижения в десяти номинациях, сообщили в пресс-службе университета. 

Право бороться за высокое звание получила и воспитанница Национального юридического университета имени Ярослава Мудрого София Дикая , которая стала победительницей областного этапа конкурса.

Уважаемое жюри высоко оценило достижения представительницы Университета в учебе и спорте (среди ее достижений награды чемпионатов мира, Европы, Украины по каратэ и чемпионата мира по казацкому поединку), а также участие в социальном проекте «Гендерное равенство военнослужащих-женщин в правоохранительных органах» и заслуженно отдали победу Софии в номинации «Лучший студент Украины» (комплексная характеристика).

Источник:   ЗиБ
 Тэги:  чемпион, карате, харьков, юрист, сбу, университет
 
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