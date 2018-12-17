17.12.2018 17:35

«Лучшим студентом Украины 2018» стала харьковчанка-чемпион по «Казацкому поединку»

Впервые лучшим студентом Украины стала курсантка Института подготовки юридических кадров для СБУ Национального юридического университета имени Ярослава Мудрого.



://zib.com.ua

4-16 декабря в городе Херсон состоялся финал Всеукраинского конкурсной программы «Лучший студент Украины», передает «ЗиБ» .

В нем приняли участие представители учебных заведений из 13 регионов Украины, которые продемонстрировали свои творческие и научные достижения в десяти номинациях, сообщили в пресс-службе университета.

Право бороться за высокое звание получила и воспитанница Национального юридического университета имени Ярослава Мудрого София Дикая , которая стала победительницей областного этапа конкурса.

Уважаемое жюри высоко оценило достижения представительницы Университета в учебе и спорте (среди ее достижений награды чемпионатов мира, Европы, Украины по каратэ и чемпионата мира по казацкому поединку), а также участие в социальном проекте «Гендерное равенство военнослужащих-женщин в правоохранительных органах» и заслуженно отдали победу Софии в номинации «Лучший студент Украины» (комплексная характеристика).