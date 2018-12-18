18.12.2018 13:57

Стали известны победители международной программы «UPSHIFT Украины»

Победителей новой волны международной инновационной программы «UPSHIFT Украины» объявили в Харьковском национальном университете имени В. Н. Каразина.



//city.kharkov.ua

В Харькове определили пять лучших команд, которые представили свои социально полезные проекты. Так, в течение трех месяцев будут реализованы проекты по сортировке мусора, созданию спортивных кружков для детей с аутизмом, обучению действиям при чрезвычайных ситуациях, профилактике психических и нервных расстройств, изучению жестового языка. На эти цели команды получили по 60 тыс. грн. Программу финансируют ЮНИСЕФ и Европейский Союз.

В мероприятии в университете имени В. Н. Каразина приняли участие все участники программы - десять команд. Ученики харьковских школ, студенты учреждений профессионального и технического образования, а также высших учебных заведений представили свои планы проектов по социальному предпринимательству.

Как отметила исполняющий обязанности председателя Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ) в Украине Лора Билл, фонд готов поддерживать молодых людей, которые стремятся стать агентами изменений в своих общинах и решать насущные вопросы.

«Нам приятно видеть столько социально полезных проектов, которые создает молодежь в Харькове. Каждый представленный проект заслуживает внимания», - сказала Лора Билл.

О поддержке городской власти заявил заместитель Харьковского городского головы по вопросам семьи, молодежи и спорта Константин Лобойченко.

«Ваши идеи, проекты, начинания очень важны для города Харькова. Наша цель - приблизить вас к воплощению ваших идей в жизнь, чтобы Харьков становился лучше. Но, конечно же, ничего не будет без ваших усилий и вашего объединения. Поэтому самое главное, чтобы вы продолжали мечтать и работать над собой», - сказал Константин Лобойченко.

Отметим, что проект Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ) «UPSHIFT» (в переводе - «движение вверх») реализуется в 22 странах мира и начал работу в Украине в августе 2018 года благодаря финансированию Европейского Союза. «UPSHIFT» направлен на развитие навыков социального предпринимательства среди незащищенных категорий подростков и молодежи. Харьков был выбран пилотным регионом для осуществления программы благодаря большому количеству университетов и социально активной молодежи.

За время работы программы прошло четыре конкурсных отбора, на которые поступило более 187 командных заявок молодежных проектов. За 4 месяца более 120 молодых людей из Харькова прошли тренинги по профессиональному развитию и получили помощь от менторов, а также финансирование на реализацию своих идей на сумму более 1 млн грн. Программа будет работать до конца февраля - учащиеся и студенты смогут принять участие еще в двух волнах (5-я и 6-я) программы. Заявки на пятую волну проекта принимаются до 5 января 2019 года. Подать заявку можно, заполнив соответствующую форму регистрации. В программе могут принять участие команды в составе от трех до пяти человек 14-21 года.