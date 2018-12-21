21.12.2018 18:19

Первый замглавы комитета ВР по образованию и науке встретился с харьковскими педагогами (ФОТО)

В НТУ ХПИ состоялась встреча первого заместителя председателя Комитета по вопросам науки и образования Верховной Рады Александра Спиваковского со студентами и преподавателями вуза, а также с педагогами Киевского и Московского районов.



//dozor.kharkov.ua

Инициатором приезда парламентария в Харьков стал народный депутат Украины Александр Грановский.

“Моя инициатива состоит в том, чтобы специалисты, которые работают в парламенте, встречались с людьми и понимали, какие существуют проблемы в регионах, и решали их вместе. Рад, что первый заместитель председателя Комитета по вопросам науки и образования Александр Спиваковский нашел время и возможность приехать в Харьков, чтобы пообщаться с преподавателями”, - подчеркнул Александр Грановский.

В ходе встречи были рассмотрены важные вопросы современного состояния образования. Среди основных тем - недостаточное финансирование отрасли, нехватка профессиональных кадров, низкая заработная плата, а также

вопросы, касающиеся профессионального будущего педагогов.

Народный депутат Украины, первый заместитель председателя Комитета по вопросам науки и образования Верховной Рады Александр Спиваковский поблагодарил Александра Грановского за организацию встречи и подчеркнул важность проведения подобных мероприятий в регионах.

“Очень важно встречаться с учителями, директорами школ, преподавателями высших учебных заведений. Это дает возможность получить фидбек от педагогов о реформе образования и понять, какие есть проблемы и какие изменения необходимо внести. Сегодня преподаватель является ключевой фигурой формирования личности будущего поколения. Я обращаюсь к Президенту, Верховной раде и Кабмину с тем, чтобы опережающими темпами начать инвестировать в систему образования. Потому что финансирование системы образования - обязанность государства, если оно хочет сформировать будущее счастливое поколение”, - сказал Александр Спиваковский.

Отметим, что в Харькове действует программа «Шаг в будущее» благотворительного фонда Александра Грановского. Ее цель - в партнерстве с городской властью оказывать помощь образовательным учреждениям города и поддерживать талантливых учеников.

Напомним, ранее в Харькове по инициативе Александра Грановского состоялось выездное заседание комитета Верховной Рады по вопросам здравоохранения, на котором был принят ряд важных для медицинской отрасли решений.