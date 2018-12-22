22.12.2018 15:28

Харьковчане в возрасте 45+ могут бесплатно повысить квалификацию

Специалисты от 45-ти лет и старше могут бесплатно повысить квалификацию по востребованным профессиям, получив денежный ваучер от Харьковского центра занятости.



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Учреждение покроет стоимость обучения в вузе или училище. Возможность доступна без ограничения в возрасте для переселенцев и демобилизованных воинов АТО.

Опыт введения такой процедуры за рубежом показал: чем выше квалификация работника, тем больше прибыли он приносит предприятию.

По словам директора Центра занятости Владимира Миненко, кандидат на получения ваучера не обязательно может быть безработным. Услуга пригодится и тем, кто по нынешнему роду деятельности нуждается в современных знаниях или в освоении нужной, но незнакомой ранее специальности.

«К сожалению, Государственная служба статистики последние лет восемь не считает средний срок повышения квалификации. Могу вам стопроцентно сказать, что десять лет назад в Украине он достигал 12-ти лет. Для сравнения, в европейских странах повышение квалификации проходит каждый год-два. Более того, в экономически развитых странах средства, которые работодатель направит на это, не облагаются налогами », - говорит Владимир Миненко.

Согласно статистике Харьковского центра занятости, востребованными на рынке труда остаются токари, фрезеровщики, операторы ЧПУ-станков, крановщики. Заводы нуждаются в опытных работниках — выпускникам изготовление продукции или налаживание технических процессов не доверяют. Центр занятости выходит из ситуации, проводя теоретические занятия у себя. А вот практику во время обучения предлагает проходить на предприятии.

«Эта проблема особенно характерна для крупных предприятий. Было время, когда завод имени Малышева практически не работал. Сейчас пошло финансирование, появились заказы. Деньги есть, а работников нет. Они требуют токарей пятого разряда. Мы предлагаем: давайте мы вам дадим готового специалиста третьего разряда и затем будем повышать ему квалификацию у вас же ».