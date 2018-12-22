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22.12.2018  14:53   

На Рогани завершаются работы по создании гигантского градусника (фото)

Гигантский градусник создают на ул.Грицевца, 44 в Харькове - тема, которая уже длительный период остается одной из самых обсуждаемых в социальных сетях.


://sq.com.ua

Циферблат прибора расположен на торце многоэтажки.

Предел измерений - от минус 35 до плюс 45 градусов.

Показывать температуру будет световой столбик.

Возле минусовых температур нарисовали пингвинов и лед, возле плюсовых - слона и саванну.

Источник:   sq
 Тэги:  градусник, харьков, рогань, символ
 
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