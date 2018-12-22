22.12.2018 14:53

На Рогани завершаются работы по создании гигантского градусника (фото)

Гигантский градусник создают на ул.Грицевца, 44 в Харькове - тема, которая уже длительный период остается одной из самых обсуждаемых в социальных сетях.



://sq.com.ua

Циферблат прибора расположен на торце многоэтажки.

Предел измерений - от минус 35 до плюс 45 градусов.

Показывать температуру будет световой столбик.

Возле минусовых температур нарисовали пингвинов и лед, возле плюсовых - слона и саванну.