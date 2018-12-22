На Рогани завершаются работы по создании гигантского градусника (фото)

Гигантский градусник создают на ул.Грицевца, 44 в Харькове - тема, которая уже длительный период остается одной из самых обсуждаемых в социальных сетях.
Циферблат прибора расположен на торце многоэтажки.
Предел измерений - от минус 35 до плюс 45 градусов.
Показывать температуру будет световой столбик.
Возле минусовых температур нарисовали пингвинов и лед, возле плюсовых - слона и саванну.
14-15 лунные сутки. Напряженное взаимодействие планет делает день познавательным, но утомительным. Возможна цепь приключений, конфликтов, досадных случайностей.
В Харькове и области ожидается морозная погода с незначительными осадками. Температура воздуха постепенно повышается.
После самой длинной ночи года в Украине празднуется День энергетика.
влажн.:
давл.:
ветер: