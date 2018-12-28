Харьков в очередной раз подтвердил звание «Города студентов»

Региональные статистики скрупулёзно учли все «нюансы» подсчета студенческой братии и опубликовали данные не только по получившим дипломы выпускникам.
Прокатившаяся по стране волна поглощений и ликвидаций ВУЗов пощадила Харьковщину.
На начало 2018/19 учебного года в регионе действовало 64 высших учебных заведений, из которых 52 непосредственно в Первой столице.
Потеря одного из ВУЗов не сказалось на общем количестве дипломников. Количество студентов, получали высшее образование в этих заведениях, составила 171,1 тыс. человек (на начало 2017/18 учебного года - 65 ед и 171,3 тыс. соответственно).
В этом учебном году учиться в Харькове предпочли 31 442 первокурсника.
В самом городе обучаются почти 163 тысячи студентов, что превышает 95% студенческого братства региона.
В 2018 вузами региона было выпущено 45,2 тыс. специалистов, что на 2,5 тыс. человек (5,8%) больше, чем в 2017-м.
День неплох для занятий, требующих конкретности, точности и практичности. И помните – в спорах сегодня выиграет только тот, кто не будет в них участвовать.
Ночной мелкий снег к утру закончится и больше осадков синоптики не прогнозируют. На дорогах гололедица.
Сегодня отмечается праздник важнейшего и искусств: 28 декабря 1895 года в Париже в «Гранд-кафе» на бульваре Капуцинок прошел первый сеанс синематографа братьев Люмьер.
влажн.:
давл.:
ветер: