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28.12.2018  16:17   

Харьков в очередной раз подтвердил звание «Города студентов»

Региональные статистики скрупулёзно учли все «нюансы» подсчета студенческой братии и опубликовали данные не только по получившим дипломы выпускникам.


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Прокатившаяся по стране волна поглощений и ликвидаций ВУЗов пощадила Харьковщину.

На начало 2018/19 учебного года в регионе действовало 64 высших учебных заведений, из которых 52 непосредственно в Первой столице.

Потеря одного из ВУЗов не сказалось на общем количестве дипломников. Количество студентов, получали высшее образование в этих заведениях, составила 171,1 тыс. человек (на начало 2017/18 учебного года - 65 ед и 171,3 тыс. соответственно).

В этом учебном году  учиться в Харькове предпочли 31 442 первокурсника.

В самом городе обучаются почти 163 тысячи студентов, что превышает 95% студенческого братства региона.

В 2018 вузами региона было выпущено 45,2 тыс. специалистов, что на 2,5 тыс. человек (5,8%) больше, чем в 2017-м.

Источник:   ГУ статистики по Харьковской области
 Тэги:  студент, харьков, диплом, статистика, братство, регион, вуз
 
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