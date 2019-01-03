Вступили в силу новые условия приема в харьковские ВУЗы в 2019 году

На поступающих ждут изменения в творческих конкурсах, проходных баллах и льготах
Минимальные проходные баллы 150 и 130 для отдельных специальностей, творческие конкурсы до подачи заявлений, компактнее сроки вступительной кампании - эти и другие новации ждут абитуриентов в высшие учебные заведения Харькова в 2019 году.
Министерство юстиции зарегистрировало приказ Министерства образования и науки, определяющий условия приема в учреждения высшего образования на 2019, передает «Закон и Бизнес» со ссылкой на пресс-службу МОН. Так, для поступления на бакалавра (магистра медицинского, фармацевтического, ветеринарного направления)будут принимать сертификаты ВНО 2017, 2018 и 2019, кроме оценок по английскому, французскому, немецкому и испанскому языкам. Из иностранных языков зачисляют только сертификаты 2018 и 2019. Абитуриент может подать сертификаты в любой удобной ему комбинации.
Возможность прохождения творческих конкурсов в нескольких вузах, а также создание равных условий для их участников независимо от оценок ВНО требовали изменений сроков проведения творческих конкурсов. Они пройдут с 1 до 10 июля, то есть до начала приема заявлений. Предусмотрена также вторая сессия творческих конкурсов - с 11 до 22 июля, но только для тех абитуриентов, желающих учиться на контракте.
Никаких изменений нет в количестве заявлений, которые можно подать для поступления на бакалавра. Бюджет это максимум 7 заявлений на 4 специальности. На контракт количество заявлений не ограничивается.
На 2019 расширен практику установления минимального количества баллов для поступления на специальности с особо высоким уровнем общественной. Речь идет о специальностях «Право», «Публичное управление и администрирование», «Международные отношения», «Международные экономические отношения», «Международное право», «Фармация, промышленная фармация ». Чтобы подать на них заявление, поступающий должен иметь конкурсный балл не менее 130.
Важная новация 2019-го - расширение льгот для участников боевых действий. Льготы будут распространены на всех поступающих этой категории, а не только на участников боевых действий АТО / ООС, как было раньше.
Об изменениях в сроках, то основная вступительная кампания будет проведена в компактнее сроки, а возможность создания электронных кабинетов будет открыта до конца лета, чтобы их могли использовать поступающие на заочную форму.
Так, регистрация электронных кабинетов и загрузки в них документов начинается 1 июля, а прием заявлений и документов - 10 июля. Заканчивается подачи заявлений в 18 ч. 22 июля - для поступающих только по сертификатам ВНО, 18-й год. 16 июля - для лиц, поступающих на основе собеседования, вступительных экзаменов или творческих конкурсов.
С полным текстом приказа МОН от 11.10.2018 № 1096 «Об утверждении некоторых нормативно-правовых актов по вопросам приема на обучение в учреждения высшего образования »можно ознакомиться по ссылке .
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