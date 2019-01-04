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04.01.2019  14:43   

На следующей неделе в Харькове начнется регистрация на пробное ВНО

Стала известна уточненная стоимость тестирования


// facebook

Регистрация на пробное внешнее независимое оценивание начнется 8 января и продлится до 31 января.

Об этом сообщает пресс-служба Украинского центра оценивания качества образования.

«Зарегистрироваться для участия в пробном внешнем независимом оценивании можно с 8 до 31 января 2019 года на сайте регионального центра оценивания качества образования», – говорится в сообщении.

В УЦОКО отметили, что в день проведения пробного теста каждый пользователь может сдать тест по одному учебному предмету.

«16 марта – по украинскому языку и литературе, а 23 марта – по истории Украины, математике, биологии, географии, физики, химии, английскому, испанскому, немецкому, французскому языкам», – уточнили в центре.

Также в центре отметили, что участие в пробном ВНО является платным. Стоимость тестирования определяется региональным центром оценивания качества образования.

Как сообщал УНН, стало известно, сколько будет стоить пробное ВНО. Так, самая низкая цена составления одного пробного теста составит 132 грн, а самая высокая – 139 грн.

Харьковский региональный центр находится на Майдане Свободы и обслуживает школьников сразу трех областей: Харьковской Полтавской и Сумской.

Источник:   УЦОКО
 Тэги:  регистрация, харьков, вно, плата, график
 
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