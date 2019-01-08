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08.01.2019  14:19   

Управление муниципалитета и харьковский вуз подписали меморандум

Харьковский кластер легкой промышленности и дизайна, Украинская инженерно-педагогическая академия и Управление инновационного развития и имиджевых проектов городского совета подписали меморандум о сотрудничестве.


//city.kharkov.ua
Как сообщила начальник управления Виктория Грецкая-Миргородская, это даст возможность студентам проходить профессиональную практическую подготовку. 
 
«В современных условиях развития экономики взаимодействие между государством, вузами и бизнесом необходимо для формирования хороших специалистов и развития отрасли в целом. Необходимо, чтобы у студентов была сформирована система знаний из теории и практики», – сказала Виктория Грецкая-Миргородская. 
 
Со своей стороны декан технологического факультета Украинской инженерно-педагогической академии Олег Литвин отметил, что подписание  меморандума стало очередным шагом, направленным на развитие дуального образования – связи теоретической подготовки и работы на производстве.
 
По словам исполнительного директора «Kharkiv Fashion Cluster» Олега Егорова, будут созданы совместные учебные программы, преподаватели и студенты академии смогут участвовать в мероприятиях, которые организовывает кластер, в частности - в конкурсе молодых дизайнеров «Start Fashion» и фестивале моды и дизайна «Kharkiv Fashion».
 
 
Источник:   Городской совет
 Тэги:  горсовет, вухз, харьков
 
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