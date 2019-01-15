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15.01.2019  13:36   

Стартовала регистрация учителей первых классов начальной школы на сертификацию, но допущены будут не все

Сегодня, 15 января 2019 года, открывается регистрация для участия в пилотном проекте сертификации педагогических работников.


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Из 4 666 учителей первых классов Харьковщины к сертификации, согласно указу министра Гриневич, будет допущено только 55 человек.

Для тех учителей, которые успешно пройдут сертификацию, предполагается ежемесячная доплата в размере 20% должностного оклада (ставки заработной платы) пропорционально объему педагогической нагрузки в течение трех лет действия сертификата.

Кроме того, успешное прохождение сертификации засчитываться как прохождение очередной (внеочередной) аттестации с присвоением ему следующей категории или подтверждением имеющейся высшей категории.

Зарегистрироваться можно будет с 15.00 на сайте Украинского центра оценивания качества образования. 

«Участие в сертификации является исключительно добровольным - это одна из ее главных принципов. В этом году мы проводим апробацию механизмов проведения сертификации, поэтому в пилотном проекте смогут принять участие в 1000 учителей начальных классов. Чтобы присоединиться к пилоту могли педагоги из всех регионов, мы предварительно определили максимальный объем заявлений, которые могут быть представлены от каждой из областей. Он рассчитан на пропорциональных началах - в зависимости от количества учителей начальных классов », - отметила Министр образования и науки Лилия Гриневич.

Источник:   МОН
 Тэги:  первый учитель, сертификация, харьков, допуск, мон, министр, доплата, категория
 
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