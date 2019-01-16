16.01.2019 12:12

Харьковчанка получила государственную премию, как самый талантливый молодой ученый 2018

Инна Шевченко, доцент кафедры Харьковского национального авто-дорожного университета, стала одной из 20 талантливых молодых ученых, которых государство решило отметить за особые достижения в прошлом году



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Верховная рада Украины поддержала за основу и в целом проект постановления №9410 «О присуждении премий Верховной рады самым талантливым молодым ученым в области фундаментальных и прикладных исследований и научно-технических разработок за 2018 год». За документ 15 января, после ряда неудачных попыток, проголосовали 237 парламентариев.

Харьковчанка Инна Шевченко стала одной из 20 лауреатов с прикладной работой на тему интенсификации трудовых ресурсов в условиях регионализации.

«На реализацию мероприятий потребуется 400 тыс. гривен, предусмотренных государственным бюджетом Украины на 2019 год согласно постановлению Верховной рады «О премиях Верховной рады Украины самым талантливым молодым ученым в области фундаментальных и прикладных исследований и научно-технических разработок», - говорится в пояснительной записке к принятому Закону.

Харьковчане ежеготдно отмечаются в молодежной научной Элите. так за 2017 год премию получил представитель Харьковского государственного университета питания и торголи.