Главная Новости Образование Харьковчанка получила государственную премию, как самый талантливый молодой ученый 2018
16.01.2019  12:12   

Харьковчанка получила государственную премию, как самый талантливый молодой ученый 2018

Инна Шевченко, доцент кафедры Харьковского национального авто-дорожного университета, стала одной из 20 талантливых молодых ученых, которых государство решило отметить за особые достижения в прошлом году


// facebook
Верховная рада Украины поддержала за основу и в целом проект постановления №9410 «О присуждении премий Верховной рады самым талантливым молодым ученым в области фундаментальных и прикладных исследований и научно-технических разработок за 2018 год». За документ 15 января, после ряда неудачных попыток, проголосовали 237 парламентариев.
Харьковчанка Инна Шевченко стала одной из 20 лауреатов с прикладной работой на тему интенсификации трудовых ресурсов в условиях регионализации.
«На реализацию мероприятий потребуется 400 тыс. гривен, предусмотренных государственным бюджетом Украины на 2019 год согласно постановлению Верховной рады «О премиях Верховной рады Украины самым талантливым молодым ученым в области фундаментальных и прикладных исследований и научно-технических разработок», - говорится в пояснительной записке к принятому Закону.
Харьковчане ежеготдно отмечаются в молодежной научной Элите. так за 2017 год премию получил представитель Харьковского государственного университета питания и торголи.
 
Источник:   РБК Украина
 Тэги:  премия, молодой ученый, харьков
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
04.12 Общество В Харькове вручили премию «Преодоление»   17.10 Власть 28 харьковчан получат премию городского совета 06.09 Культура и Туризм Сегодня в харьковском кинотеатре начинается показ оскароносных фильмов
 
 

Видео

Осторожно, сосульки! В горсовете харьковчан просят обращать внимание на ограждения
 

Соцсети

В этот день 

 
 

Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на dozor.kharkov.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2019 Городской Дозор
Все права защищены.

Cоздание сайта: WU
 