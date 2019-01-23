23.01.2019 16:00

С 5 февраля стартует регистрация на участие в ВНО

Регистрация продлится по 18 марта.



// ХОГА

Планируется, что ВНО будет проведено более чем для 20 000 участников Харьковской области.



Каждый зарегистрированный участник имеет право сдать тесты не более чем по четырем учебным предметам.



Внешнее независимое оценивание по разным предметам будет проходить с 21 мая по 13 июня. Объявление результатов состоится 14, 20 и 25 июня.



«Для проведения ВНО-2019 в Харьковской области планируется организация 7 округов: в пгт Балаклее, Изюме, Краснограде, Купянске, Лозовой Чугуеве, Харькове. Сеть пунктов проведения ВНО уже сформирована, их планируется организовать на базе 93 учебных заведений Харьковской области», – сообщила директор Департамента науки и образования ХОГА Лариса Карпова.



Директор Харьковского регионального центра оценивания качества образования Александр Сидоренко отметил, что результаты по трем учебным предметам засчитываются как результаты государственной итоговой аттестации. Регистрация на ВНО одиннадцатиклассников осуществляется в школах, все остальные должны зарегистрироваться самостоятельно через сайт центра оценивания качества образования.



Александр Сидоренко также акцентировал внимание на том, что в этом году к регистрации и на само прохождение ВНО будут допущены только те абитуриенты, которые имеют при себе паспорт.



Также, по его словам, предусмотрено проведение дополнительной сессии тестирования для абитуриентов, которые зарегистрированы, но в силу тех или иных причин не смогли принять участие в ВНО. Дополнительная сессия будет проведена в интервале с 26 июня по 12 июля. 12 июля – окончательная дата, когда все абитуриенты должны получить свои результаты.



Кроме того, в 2019 году для поступления в учреждения высшего образования подаются сертификаты ВНО 2017, 2018, 2019 годов, по иностранным языкам – за 2018, 2019 годы.



Информация о проведении ВНО есть на сайте Департамента науки и образования ХОГА и Харьковского регионального центра оценивания качества образования.

