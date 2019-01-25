25.01.2019 12:12

Реформу образования обсудили в городском совете

Практикум на тему «Реформирование образования. Новая украинская школа. Развитие инклюзивного образования» состоялся сегодня, 24 января, в Харьковском городском совете.



//www.city.kharkov.ua

В мероприятии приняли участие директор Департамента образования Ольга Деменко, исполнительный директор Харьковского регионального отделения Ассоциации городов Украины, а также городские головы и представители отделов образования из городов Харьковской области, в частности, Купянска, Лозовой, Валок, Великого Бурлука и прочих.

В ходе заседания Ольга Деменко презентовала достижения в системе образования Харькова, в том числе в развитии инклюзивного образования. По ее словам, на сегодняшний день сеть образования города включает 469 учебных учреждений, в которых обучаются 180 тыс. детей, из которых 120 тыс. - школьники. В 2018 году в городе было открыто 5 детских садов, обеспечивших 800 дополнительных мест для дошкольников.

Также Ольга Деменко отметила, что Харьков - первый город в Украине, где в общеобразовательной школе №124 создали условия для обучения детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата.

«Это учебное заведение было оборудовано лифтом, который объединяет четыре этажа школы, а в кабинетах предусмотрено дополнительное пространство для установки специальных парт. За средства городского бюджета осуществляется подвоз детей-колясочников на специальном автобусе. Также в учреждении функционирует центр коррекционной и социально-психологической помощи. В 2017 году на базе школы было установлено медико-реабилитационное оборудование для учащихся, имеющих нарушения опорно-двигательного аппарата, а также оборудован пандус на стадионе», - сообщила директор департамента.

По ее словам, в нынешнем учебном году сеть системы образования города насчитывает 57 инклюзивных классов, в которых учатся 107 детей. Еще 4 тыс. дошкольников получают лечебно-реабилитационные услуги на базе детских садов.

Также Ольга Деменко рассказала присутствующим о работе Инклюзивно-ресурсного центра, который был открыт в Харькове в июне 2018 года. За полгода существования учреждения его услугами воспользовались около 1,4 тыс. детей, еще 4 тыс. детей получили направления на устройство в учебные учреждения города.

В ходе практикума представители АГУ вместе с директором департамента ознакомятся с работой Инклюзивно-ресурсного центра и учебных учреждений города. В частности, гости посетят школу №124, а также ясли-сад №366 на Салтовке, где обучаются дети с нарушениями опорно-двигательного аппарата.

Отметим, практикум проходит в рамках проекта «Разработка курса на укрепление местного самоуправления в Украине», который реализует АГУ при поддержке USAID.