25.01.2019 15:41

Награждены стипендиями лучшие школьники Шевченковского района (ФОТО)

Чествование школьников, которые будут получать стипендии Харьковского городского головы «Одаренность» и Харьковского городского совета «Лучший ученик учреждения образования», прошло в Харьковском национальном медицинском университете.



//city.kharkov.ua

В мероприятии приняли участие народный депутат Украины Валерий Писаренко, председатель Администрации Шевченковского района Владимир Котковский, ректор Харьковского национального медицинского университета Владимир Лесовой, депутаты, работники учреждений образования и учащиеся района.

Стипендии получили школьники, которые заняли призовые места в областных и всеукраинских олимпиадах по учебным предметам, на различных этапах конкурса-защиты научно-исследовательских работ учащихся-членов Малой академии наук, в спортивных и творческих соревнованиях. 61 школьнику были вручены именные сертификаты на право получения стипендии, благодарственные письма родителям от Харьковского городского головы Геннадия Кернеса и народного депутата Украины Валерия Писаренко, а также памятные подарки.

От имени городского головы глава Администрации Шевченковского района Владимир Котковский поблагодарил школьников, их родителей и учителей за ежедневный и кропотливый труд и высокие результаты в учебе.

«Вы уже вписали свои имена в историю нашего района и нашего города. Победить – это нелегко, оставаться первым – всегда труднее. Необходимо быть настойчивыми и целеустремленными, добиваться поставленных целей, ежедневно проявляя работоспособность и трудолюбие. Помните, что рядом с вами всегда наставники, которые поддерживают все ваши начинания, стремление к совершенству и, конечно же, гордятся вашими победами на благо нашего родного города и будущего нашей страны», – отметил Владимир Котковский.

Учащихся и всех присутствующих в зале также поздравил народный депутат Украины Валерий Писаренко.

«Харьков по праву является образовательной столицей Украины. Мне очень приятно, что в таком юном возрасте вы уже имеете большой список достижений. Сегодня с полной уверенностью можно сказать, что вы - гордость нашего района, всего Харькова, а может быть, и даже Украины. Я выражаю слова огромной благодарности родителям, присутствующим в зале, за ваш труд и терпение, педагогам – за ваш профессионализм, преданность и заботу о будущем нашего любимого города Харькова. Желаю вам успехов и новых свершений!» – сказал народный депутат.

Отметим, что традиция поощрять школьников за достижения в учебе и спорте по итогам учебного года была заложена в 2003 году. В 2018/2019 учебном году стипендии Харьковского городского головы и Харьковского городского совета получат 360 школьников и студентов города.