Харьков - лидер по Украине при регистрации на пробное ВНО

До окончания регистрации на пробное ВНО осталось несколько дней.
25 января вступили в силу обновленные правила проведения государственной итоговой аттестации школьников.
На пробное ВНО лидерство по регистрации желающий учеников безоговорочно удерживает Харьков и область. До 25 января изъявили желание попробовать свои сибы более 9 тысяч подростков.
Сейчас, по информации Украинского центра оценивания качества образования, на участие в пробном тестировании подано почти 280 тыс заявок.
Чаще всего участники выбирают пробное тестирование по украинскому языку и литературе - 146,8 тыс заявок, математике - 44,6 тыс, истории Украины - 35,5 тыс, английского языка - 33,1 тыс заявок.
Больше всего желающих сдать пробное ВНО оказалось на Харьковщине (9,2 тыс), Днепропетровской (8,4 тыс), Львовской (7,7 тыс), Одесской (7,4 тыс) и в Киеве (6,5 тыс).
Большинство будущих участников (66,2 тыс) изъявили желание сдавать тестирование по двум предметам.
ВНО будут проходить:
16 марта - по украинскому языку и литературе;
23 марта - по истории Украины, математике, биологии, географии, физики, химии, английского, испанского, немецкого, французского языков.
Важно, что пробное ВНО не является обязательным. Оно проводится для того, чтобы все желающие могли ознакомиться с процедурой проведения внешнего независимого оценивания, структуре и содержанию тестовой тетради, порядком доступа к пункту тестирования и рабочего места. Результаты пробного ВНО никоим образом не влияют на итоги основной сессии. Кроме того, регистрация для прохождения пробного тестирования не предусматривает автоматической регистрации для участия в основной сессии.
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