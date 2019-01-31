Главная Новости Образование Скандал в школе: оскорбления детей аукнутся учительнице выговором (ВИДЕО)
31.01.2019  18:18   

Скандал в школе: оскорбления детей аукнутся учительнице выговором (ВИДЕО)

В Харькове в школе №109 преподаватель оскорбляла учениц за опоздание.


facebook.com
Об этом на своей странице в Facebook сообщил активист Даниель Солодчик.
 
По словам самой четвероклассницы Маргариты, в тот день они с подругой пришли на урок позже на три минуты.
 
"Мы извинились, а она сказала: "Таких нужно на учет ставить. Кто вас подымает?". Мы ответили, что родители. Она спросила: "Вы что родились на свалке, не знаете, во сколько вставать нужно?". Назвала наших родителей тупыми, а потом и вовсе сказала, что у нас нет семьи. Я сказала, что мои родители незрячие, но это не дает никому права так о них говорить. Потом мы сели за парты, а Инна Васильевна (так зовут учителя) ушла, мы расплакались, нас успокаивал весь класс", - рассказала школьница.
 
К слову, учитель девочек находилась рядом и все слышала, однако на защиту своих подопечных не стала. Отметим, что Инна Васильевна является преподавателем старших классов и у четвероклассниц уроки никогда не вела. 
 
Как сообщил отец девочки, "У нас состоялся разговор с администрацией школы и учительницей, нагрубившей нашей дочери. Данный конфликт был улажен. Прошу далее не развивать эту историю, дабы из-за одного человека не пострадали невинные люди. Ещё раз всем большое спасибо".
 
В школе №109 журналисту NewsRoom данную ситуацию подтвердили и сообщили, что директор в данный момент отчитывается перед руководством о случившемся. Позже представители городского совета рассказали о том, что предметник, оскорбившая учениц и их родителей, будет наказана. Не исключено, что женщине объявят выговор.
Тэги:  скандал, 109 школа, харьков
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
03.01 Экономика и промышленность Монетаризация субсидий стартовала 2 января со скандала 26.11 Криминал и происшествия Поскандалил и чуть не зарезал любовницу и ее детей 29.10 Криминал и происшествия Скандальный дом у погоста, или Кладбищенские баталии (ФОТО)
 
 

Видео

Водное поло. Украинская сборная не смогла справиться с голландцами. ФОТО. ВИДЕО
 

Соцсети

В этот день 

 
 

Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на dozor.kharkov.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2019 Городской Дозор
Все права защищены.

Cоздание сайта: WU
 