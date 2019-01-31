31.01.2019 18:18

Скандал в школе: оскорбления детей аукнутся учительнице выговором (ВИДЕО)

В Харькове в школе №109 преподаватель оскорбляла учениц за опоздание.



facebook.com

Об этом на своей странице в Facebook сообщил активист Даниель Солодчик.

По словам самой четвероклассницы Маргариты, в тот день они с подругой пришли на урок позже на три минуты.

"Мы извинились, а она сказала: "Таких нужно на учет ставить. Кто вас подымает?". Мы ответили, что родители. Она спросила: "Вы что родились на свалке, не знаете, во сколько вставать нужно?". Назвала наших родителей тупыми, а потом и вовсе сказала, что у нас нет семьи. Я сказала, что мои родители незрячие, но это не дает никому права так о них говорить. Потом мы сели за парты, а Инна Васильевна (так зовут учителя) ушла, мы расплакались, нас успокаивал весь класс", - рассказала школьница.

К слову, учитель девочек находилась рядом и все слышала, однако на защиту своих подопечных не стала. Отметим, что Инна Васильевна является преподавателем старших классов и у четвероклассниц уроки никогда не вела.

Как сообщил отец девочки, "У нас состоялся разговор с администрацией школы и учительницей, нагрубившей нашей дочери. Данный конфликт был улажен. Прошу далее не развивать эту историю, дабы из-за одного человека не пострадали невинные люди. Ещё раз всем большое спасибо".