На базе Харьковской общеобразовательной школы № 94 состоялся конкурс ученических общественных инициатив «Марафон уникальных дел» (ФОТО)

Марафон ежегодно проводится в рамках деятельности Харьковской городской организации ученического самоуправления.
Целью мероприятия является поддержка детских проектов и реализация лучших из них в городском масштабе.
Лидерами проектной деятельности, в соответствии с обновленными данных электронного банка проектов ХМОУС, стали детско-юношеские общественные организации Индустриального, Киевского, Новобаварского и Шевченковского районов.
Все школьники, которые представили собственные проекты, получили подарочное издание сборника «Путешествие центром Харькова», в которую вошли работы победителей творческого конкурса, который проводился по инициативе Харьковского городского головы А. Кернеса.
Браться за важные дела сегодня по возможности не стоит: неадекватная оценка ситуации грозит обернуться серьезными просчетами.
Облачно, днем по городу и местами по области небольшой дождь. Туман, видимость 200-500 м. На дорогах гололедица.
Говый год по китайскому календарю наступит 5 февраля 2018 года, а закончится 24 января 2020-го.
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