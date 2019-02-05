05.02.2019 13:33

На базе Харьковской общеобразовательной школы № 94 состоялся конкурс ученических общественных инициатив «Марафон уникальных дел» (ФОТО)

Марафон ежегодно проводится в рамках деятельности Харьковской городской организации ученического самоуправления.



Фото: kharkivosvita.net.ua

Целью мероприятия является поддержка детских проектов и реализация лучших из них в городском масштабе.

Лидерами проектной деятельности, в соответствии с обновленными данных электронного банка проектов ХМОУС, стали детско-юношеские общественные организации Индустриального, Киевского, Новобаварского и Шевченковского районов.

Все школьники, которые представили собственные проекты, получили подарочное издание сборника «Путешествие центром Харькова», в которую вошли работы победителей творческого конкурса, который проводился по инициативе Харьковского городского головы А. Кернеса.