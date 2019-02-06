В Харькове прошла встреча студентов с украинской молодежью, которая учится за рубежом

Встреча с молодыми людьми из Украины, которые учатся в Словакии, прошла 5 февраля в Почетном консульстве Словацкой Республики.
День прекрасно подходит для самостоятельных проектов, а также ситуаций в стиле «семь раз отрежь», где надо действовать без лишних церемоний, решительно и четко.
С утра и до самого вечера небо в Харькове будет скрыто за облаками. Утром и днем может срываться дождь, который вечером перейдет в снег. Туман, видимость 200-500 м, гололед. На дорогах гололедица.
Ежегодно 6 февраля отмечается профессиональный праздник отличных психологов, знатоков коктейлей и просто хороших людей.
влажн.:
давл.:
ветер: