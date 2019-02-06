06.02.2019 12:59

В Харькове прошла встреча студентов с украинской молодежью, которая учится за рубежом

Встреча с молодыми людьми из Украины, которые учатся в Словакии, прошла 5 февраля в Почетном консульстве Словацкой Республики.



//city.kharkov.ua

Мероприятие организовали Департамент международного сотрудничества горсовета совместно с профильной комиссией Молодежного совета при Харьковском городском голове. Цель таких встреч - наладить общение между студентами и установить партнерские отношения с молодыми людьми, которые учатся за рубежом, для реализации новых инициатив.

Во встрече со студентами приняли участие представители Харьковского национального университета имени В.Н. Каразина, Харьковского национального экономического университета им. Семена Кузнеца, Харьковского национального университета городского хозяйства им. А.Н. Бекетова и Национального юридического университета им. Ярослава Мудрого.

Как отметил Почетный консул Словакии Виктор Попов, организация подобных мероприятий - это еще один способ привлечь молодежь к участию в международных программах по обмену для получения образования и нового опыта.

Напомним, что ранее подобная встреча прошла в Почетном консульстве Франции.