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06.02.2019  14:49   

Харьков развивает молодежное сотрудничество со Словакией

Молодежный совет при Харьковском городском голове и Общественная организация «Словацкий корпус украинского студенчества» сегодня, 6 февраля, подписали Меморандум о сотрудничестве.


//city.kharkov.ua
Мероприятие состоялось в Харьковском городском совете. Документ подписали председатель Молодежного совета при Харьковском городском голове Михаил Лазарев и председатель организации «Словацкий корпус украинского студенчества» Ярослав Кулина.
 
«Наша глобальная миссия - сделать так, чтобы те люди, которые уехали из Украины уже много лет назад, и те, кто сейчас выезжают на учебу в Европу, делились увиденным и строили свое будущее в Украине. Чтобы связи с украинскими студентами, харьковчанами, которые учатся в городах Словакии, Польши, Чехии и других странах, не ослабевали, и молодежь возвращалась в Харьков, помогая здесь строить сильный город и сильную страну», - отметил Михаил Лазарев.
 
Ярослав Кулина тоже харьковчанин, он уехал учиться в Словакию и сегодня признался, что все это время тосковал по родному городу. Чтобы помочь адаптироваться в чужой стране таким же молодым студентам, как он, в 2015 году Ярослав с единомышленниками основали в городе Кошица общественную организацию «Словацкий корпус украинского студенчества», которая представляет интересы украинских граждан. За это время организация, в частности, помогла более 300 студентам оформить справку на временное проживание в Словакии. По словам Ярослава Кулины, на сегодняшний день только в Кошице проживает около 3 тыс. молодых людей из Украины. 
 
«Мы хотим, чтобы украинская молодежь, которая активно выезжает за границу, не оставляла свои корни и знала, что она может вернуться в свой родной город и применить те знания, которые получила за рубежом, на благо родного края. Потому что сегодня очень много молодых людей покидают страну, не зная, что в Украине существует не меньше возможностей для реализации, чем на Западе. Надеюсь, что наше сотрудничество даст позитивные плоды в этой работе», - подчеркнул Ярослав Кулина.
 
Как отметил Михаил Лазарев, в рамках подписанного меморандума стороны планируют проведение мероприятий, направленных на продвижение и поддержку сотрудничества с украинской молодежью за рубежом, разработку и реализацию совместных проектов и инициатив, которые будут содействовать развитию связей между молодежными организациями Харькова и Словакии, а также обмен студентами, специалистами и экспертами в области молодежной политики и пр. 
 
В частности, Молодежный совет совместно со «Словацким корпусом украинского студенчества» планирует провести в Харькове форум с участием украинских студентов, которые учатся за границей. В рамках мероприятия молодые люди, проживающие в странах ЕС, поделятся опытом и знаниями, которые получили за рубежом. 
 
Кроме того, в рамках сотрудничества со словацкой стороной состоится визит представителей Молодежного совета в Кошицу для знакомства с высшими учебными учреждениями города, а также для обсуждения возможности заключения между харьковскими и словацкими вузами соглашения о двойном дипломе.
Источник:   Городской совет
 Тэги:  международное сотрудничество, молодежь, харьков
 
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