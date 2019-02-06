06.02.2019 14:49

Харьков развивает молодежное сотрудничество со Словакией

Молодежный совет при Харьковском городском голове и Общественная организация «Словацкий корпус украинского студенчества» сегодня, 6 февраля, подписали Меморандум о сотрудничестве.



//city.kharkov.ua

Мероприятие состоялось в Харьковском городском совете. Документ подписали председатель Молодежного совета при Харьковском городском голове Михаил Лазарев и председатель организации «Словацкий корпус украинского студенчества» Ярослав Кулина.

«Наша глобальная миссия - сделать так, чтобы те люди, которые уехали из Украины уже много лет назад, и те, кто сейчас выезжают на учебу в Европу, делились увиденным и строили свое будущее в Украине. Чтобы связи с украинскими студентами, харьковчанами, которые учатся в городах Словакии, Польши, Чехии и других странах, не ослабевали, и молодежь возвращалась в Харьков, помогая здесь строить сильный город и сильную страну», - отметил Михаил Лазарев.

Ярослав Кулина тоже харьковчанин, он уехал учиться в Словакию и сегодня признался, что все это время тосковал по родному городу. Чтобы помочь адаптироваться в чужой стране таким же молодым студентам, как он, в 2015 году Ярослав с единомышленниками основали в городе Кошица общественную организацию «Словацкий корпус украинского студенчества», которая представляет интересы украинских граждан. За это время организация, в частности, помогла более 300 студентам оформить справку на временное проживание в Словакии. По словам Ярослава Кулины, на сегодняшний день только в Кошице проживает около 3 тыс. молодых людей из Украины.

«Мы хотим, чтобы украинская молодежь, которая активно выезжает за границу, не оставляла свои корни и знала, что она может вернуться в свой родной город и применить те знания, которые получила за рубежом, на благо родного края. Потому что сегодня очень много молодых людей покидают страну, не зная, что в Украине существует не меньше возможностей для реализации, чем на Западе. Надеюсь, что наше сотрудничество даст позитивные плоды в этой работе», - подчеркнул Ярослав Кулина.

Как отметил Михаил Лазарев, в рамках подписанного меморандума стороны планируют проведение мероприятий, направленных на продвижение и поддержку сотрудничества с украинской молодежью за рубежом, разработку и реализацию совместных проектов и инициатив, которые будут содействовать развитию связей между молодежными организациями Харькова и Словакии, а также обмен студентами, специалистами и экспертами в области молодежной политики и пр.

В частности, Молодежный совет совместно со «Словацким корпусом украинского студенчества» планирует провести в Харькове форум с участием украинских студентов, которые учатся за границей. В рамках мероприятия молодые люди, проживающие в странах ЕС, поделятся опытом и знаниями, которые получили за рубежом.

Кроме того, в рамках сотрудничества со словацкой стороной состоится визит представителей Молодежного совета в Кошицу для знакомства с высшими учебными учреждениями города, а также для обсуждения возможности заключения между харьковскими и словацкими вузами соглашения о двойном дипломе.