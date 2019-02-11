11.02.2019 17:46

Грядет повышение стипендий лучшим ученикам



//city.kharkov.ua

В Харькове повысят стипендии лучшим ученикам учебных заведений и будут премировать лауреатов конкурса «Учитель года».

Об этом сегодня, 11 февраля, на заседании постоянной комиссии по вопросам транспорта, связи и экологии Харьковского горсовета сообщила директор Департамента образования Ольга Деменко.

По ее словам, размер стипендий Харьковского городского совета «Лучший ученик учреждения образования» увеличится с 300 до 400 грн. Их получают 250 учеников школ и внешкольных учреждений.

Также с 500 до 600 грн увеличена стипендия Харьковского городского головы «Одаренность».

Кроме того, городская власть решила выделить материальную поддержку лауреатам конкурса «Учитель года».

«С этого года победители конкурса будут получать пять тысяч гривен вместо трех. Это лучшие учителя города. Но мы обратили внимание на то, что результаты победителя и лауреата нередко отличаются даже не на десятые, а на сотые балла. Поэтому мы предложили, чтобы лауреаты тоже получали надбавку к зарплате в размере 1 тыс. грн. В этом году это 13 учителей», - отметила Ольга Деменко.