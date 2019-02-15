15.02.2019 11:01

Гвардейское обучение: харьковских школьников учат военные инструкторы (ФОТО)

В Харькове в течение 3 месяцев проходит проект «Гвардейское обучение».



// НГУ

На базе воинской части 3017 Национальной гвардии Украины идет подготовка к смотру-конкурса отрядов юных миротворцев Харькова, который состоится весной этого года.



«К сожалению, в школе начальную военную подготовку преподают не кадровые военные, а гражданские преподаватели, поэтому было решено с помощью Национальной гвардии Украины, чтобы дети изучали и главное практиковали правила первой медицинской помощи и огневую подготовку именно на базе воинских частей. Так и появился проект «Гвардейский обучение», - рассказывает соучредитель общественной организации «Миротворцев ООН» Александр Дорошенко.



Квалифицированные инструкторы воинской части 3017, которые проходили обучение по стандартам НАТО, готовят команды школьников к участию в конкурсах «Знаменосцы», «Тактическая медицина», «Полоса препятствий» и «Меткий выстрел».



По завершению курса подготовки школьники получат сертификаты миротворцев-инструкторов с полномочиями помощников координаторов проектов «Школа мира» и «Юный миротворец». Такой сертификат дает возможность школьнику организовать миротворческую деятельность самостоятельно на базе своих школ.