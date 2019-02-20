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20.02.2019  17:41   

Харьковская «Open Grants School» открывает новый сезон

В новом сезоне городской школы грантрайтинга примут участие 100 человек


//city.kharkov.ua
Школа социального проектирования и грантрайтинга «Open Grants School» 23 февраля открывает третий сезон.
 
Об этом сегодня, 20 февраля, в пресс-центре Харьковского городского совета сообщила начальник Управления инновационного развития и имиджевых проектов Виктория Грецкая-Миргородская.
 
Также в пресс-конференции приняли участие ректор Харьковского национального университета радиоэлектроники Валерий Семенец и сертифицированный бизнес-тренер Дмитрий Ляховецкий.
 
По словам Виктории Грецкой-Миргородской, в этом году программу лекций расширили – пройдет не десять, а 12 занятий. Слушатели школы узнают, как создать, презентовать проект и управлять им, как набрать команду, написать грантовую заявку, сформировать бюджет. Также они узнают, что такое интеллектуальная собственность, социальное предпринимательство, краудфандинг и пр. Программа «Open Grants School» включает семинары-тренинги, персональные задания, встречи-консультации с экспертами. Занятия будут проходить в Харьковском национальном университете радиоэлектроники.
 
«Люди занимаются разработкой темы, в процессе обучения уже пишут грантовые заявки, а условие выпуска – написание и участие в одном из проектов. Также в этом году хотелось бы дополнить нашу работу и провести со слушателями школы несколько встреч по написанию новой Стратегии развития города Харькова, чтобы узнать, каким они видят город в будущем», - отметила начальник управления.
 
По словам бизнес-тренера Дмитрия Ляховецкого, из 300-х подавших заявки отбор в школу на конкурсной основе прошли 100 человек, которые структурировано обосновали мотивацию участия. Обучение в школе - бесплатное.  
 
В проекте могут принимать участие все желающие. Как сообщил ректор ХНУРЭ Валерий Семенец, сфера образования нуждается в инвестициях для развития, поэтому еще одна наша цель - научить преподавателей писать социальные проекты.
 
Отметим, что всего за два года слушателями школы стали около 300 человек. Почти 80 из них после обучения подали свои предложения на городской конкурс инновационно-инвестиционных и имиджевых проектов, и 18 участников получили финансирование из местного бюджета на реализацию своих инициатив. В числе успешных проектов - семейный фестиваль «МамоТатоФест», «Школа современного чиновника», театрально-дизайнерский фестиваль «Живи!», который ранее проводился в Крыму, проект по развитию солнечных детей и пр. 
 
Авторы проектов могут рассчитывать на поддержку городского совета на первых этапах реализации инициатив.    
Источник:   Управление инновационного развития и имиджевых проектов
 Тэги:  гранты, школа, харьков, грантрайтинг
 
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