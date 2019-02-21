Веселый фестиваль науки пройдет в День открытых дверей НТУ ХПИ

День открытых дверей и фестиваль науки «Science is FUN!» состоятся в воскресенье, 24 февраля, в спорткомплексе Национального технического университета «Харьковский политехнический институт» (ул. Алчевских, 50-а).
Начало мероприятия - в 10:00.
Программа Дня открытых дверей и фестиваля «Science is FUN!»:
— площадка робототехники и инжиниринга;
— лабораторно-экспериментальная зона;
— территория мастер-классов;
— мотивационные и научно-познавательные лекции;
— презентации образовательных проектов;
— экспресс-тестирование ВНО;
— дискуссионная панель «Профессии будущего»;
— выступления рок-групп : Rebel Yell (Cover-band), ВЛ8 (Rock-band).
Гости Дня могут пообщаться с ректором университета Евгением Соколом, преподавателями, аспирантами и студентами, а также с ведущими работодателями и молодыми выпускниками с разных факультетов НТУ «ХПИ».
Члены приемной комиссии расскажут об особенностях вступительной кампании и правилах приема в 2019 году.
Если вы хотели заручиться чьим-то покровительством, легче всего сделать это именно сегодня: выполняя роль советчика или опекуна, люди будут наслаждаться своей значимостью.
Облачно, ночью небольшие осадки, местами по области туман, гололед. Днем снег, метель. Усиление скорости ветра до 15-24 м/с. Слабое налипание мокрого снега. На дорогах гололедица.
Сегодня население Земли празднует День родного языка и День экскурсовода.
влажн.:
давл.:
ветер: