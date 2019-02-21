21.02.2019 13:31

Веселый фестиваль науки пройдет в День открытых дверей НТУ ХПИ

День открытых дверей и фестиваль науки «Science is FUN!» состоятся в воскресенье, 24 февраля, в спорткомплексе Национального технического университета «Харьковский политехнический институт» (ул. Алчевских, 50-а).



// РЕДПОСТ

Начало мероприятия - в 10:00.

Программа Дня открытых дверей и фестиваля «Science is FUN!»:

— площадка робототехники и инжиниринга;

— лабораторно-экспериментальная зона;

— территория мастер-классов;

— мотивационные и научно-познавательные лекции;

— презентации образовательных проектов;

— экспресс-тестирование ВНО;

— дискуссионная панель «Профессии будущего»;

— выступления рок-групп : Rebel Yell (Cover-band), ВЛ8 (Rock-band).

Гости Дня могут пообщаться с ректором университета Евгением Соколом, преподавателями, аспирантами и студентами, а также с ведущими работодателями и молодыми выпускниками с разных факультетов НТУ «ХПИ».

Члены приемной комиссии расскажут об особенностях вступительной кампании и правилах приема в 2019 году.