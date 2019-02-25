25.02.2019 17:55

Харьковские школьники стали призерами Международной математической олимпиады

Международная математическая олимпиада «Romanian Master of Mathematics» (RMM) проходила 20-25 февраля в городе Бухаресте (Румыния).



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В ней приняли участие 135 школьников из 24 стран мира. Украину представляли 11 школьников, пять из которых - учащиеся Харьковского физико-математического лицея №27 Александр Войтович, Климентий Золотарев, Алексей Масалитин, Денис Слободянюк и Михаил Куприянов.



По итогам олимпиады, сборная Украины завоевала три серебряные и пять бронзовых медалей. В том числе две медали завоевали харьковские школьники: Александр Войтович стал серебряным призером, а Климентий Золотарев - бронзовым.



Отметим, что приглашение на олимпиаду «Romanian Master of Mathematics» получают страны, которые из года в год демонстрируют высокие результаты на Международной математической олимпиаде (IMO).