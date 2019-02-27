27.02.2019 14:49

Ресурсные комнаты работают в девяти харьковских школах

Девять ресурсных комнат для учеников с особыми образовательными потребностям функционируют в городских учреждениях образования.



//city.kharkov.ua

Они состоят из учебной, игровой, социально-бытовой зон и зоны отдыха, где дети могут развивать простые жизненные навыки, учиться и отдыхать.

Как сообщили в Департаменте образования, ресурсные комнаты работают в школах №19, 31, 97, 100, 105, 124, 138 и частной школе «Начало мудрости». Для сравнения - в прошлом учебном году функционировала одна такая комната.

Всего в 24 городских школах обучается 107 детей с особыми потребностями. В 21 коммунальном учреждении действуют 42 класса, в которых учатся 72 ученика. В инклюзивных классах с детьми работают 207 педагогов, но специалистов все равно не хватает.

В Департаменте образования сообщили, что школам нужны дефектологи, реабилитологи, олигофренопедагоги и ассистенты учителей.

Отметим, что 94,1% зданий учреждений образования коммунальной формы собственности оснащены средствами архитектурной доступности. Только в 2018 году было установлено 10 пандусов, 13 кнопок вызова персонала, подъемник, а также оборудованы две специальные туалетные комнаты для людей с инвалидностью.

Также в прошлом году был создан Харьковский инклюзивно-ресурсный центр (ул. Гвардейцев-Широнинцев, 38-г), где за это время прошли обследование более 1,4 тыс. детей.