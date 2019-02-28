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28.02.2019  11:49   

Харьковские школы - в ТОП-100 Украины

Харьковские учреждения образования вошли в рейтинг «100 лучших школ Украины».


kharkivosvita.net.ua
Рейтинг был составлен журналом «Фокус».
 
Как отметили в издании, рейтинг составлен по результатам Внешнего независимого оценивания 2018 года. По итогам, в тройку лидеров вошел 
Харьковский физико-математический лицей №27. Учебное учреждение заняло второе место со средним баллом 184,89 после киевского лицея «Интеллект» (186,51).  
 
На 27-й позиции рейтинга - харьковская гимназия №47 (174,12 балла), на 31-й – Авторская школа Бойко (173,38), на 43-й – Технический лицей №173 (171,56), на 50-й – Академическая гимназия №45 (171,02), а на 96-й – Харьковский университетский лицей (167,22).
 
В издании отметили, что при составлении рейтинга учитывались данные только по выпускникам общеобразовательных учебных учреждений прошлого года, по тем, кто получил оценки, равные нулю (если не преодолели минимального порога в 100 баллов или у них нашли шпаргалку), либо от 100 до 200 баллов. Учитывались данные по 125,9 тыс. учащихся и 3,3 тыс. учебных учреждений.
Источник:   Фокус
 Тэги:  харьковские школы, топ-100, харьков, украина
 
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