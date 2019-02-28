В Шевченковском районе прошел миротворческий фестиваль среди школьников (ФОТО)

Миротворческий фестиваль «Формат: МИР» прошел на базе школ №109 и 150 Шевченковского района.
В нем приняли участие 27 школьных творческих коллективов. Они представили литературно-музыкальные композиции на темы толерантности и мира.
Также в рамках «Формат: МИР» прошла выставка школьных газет - результат реализации проекта «#POWERтайся» детско-юношеской организации ученического самоуправления «Юность» школы №125, к которому присоединились 28 учебных учреждений района. Газеты с письмами, рассказами о школьной жизни, стихами и рисунками для участников Операции Объединенных Сил будут переданы в воинские части.
Члены жюри отметили высокий уровень подготовки участников, творческий подход, а также большое воспитательное значение фестиваля.
Отметим, фестиваль «Формат: МИР» основан в 2018 году по инициативе Ассоциации детско-юношеских общественных организаций Шевченковского района «Лидер ХХI».
День идеален для поиска компромиссов, «разруливания» сложных ситуаций, а также для любых мероприятий – от официальных переговоров до вечеринки с друзьями.
На смену утреннему снегу, придет мелкий дождь со снегом, который к вечеру усилится. Днем порывы ветра 15-20 м/с. На дорогах местами гололедица.
День штурманской службы авиации ВВС Украины отмечается ежегодно 28 февраля, начиная с 2008 года.
влажн.:
давл.:
ветер: