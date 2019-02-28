28.02.2019 13:40

В Шевченковском районе прошел миротворческий фестиваль среди школьников (ФОТО)

Миротворческий фестиваль «Формат: МИР» прошел на базе школ №109 и 150 Шевченковского района.



://city.kharkov.ua

В нем приняли участие 27 школьных творческих коллективов. Они представили литературно-музыкальные композиции на темы толерантности и мира.



Также в рамках «Формат: МИР» прошла выставка школьных газет - результат реализации проекта «#POWERтайся» детско-юношеской организации ученического самоуправления «Юность» школы №125, к которому присоединились 28 учебных учреждений района. Газеты с письмами, рассказами о школьной жизни, стихами и рисунками для участников Операции Объединенных Сил будут переданы в воинские части.



Члены жюри отметили высокий уровень подготовки участников, творческий подход, а также большое воспитательное значение фестиваля.



Отметим, фестиваль «Формат: МИР» основан в 2018 году по инициативе Ассоциации детско-юношеских общественных организаций Шевченковского района «Лидер ХХI».