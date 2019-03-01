01.03.2019 16:17

Как люди дедушку-учителя отстояли

Под Харьковом местные жители помогли 83-летнему опытному педагогу.



//gx.net.ua

Как сообщает Город Х, в Чугуеве позитивно завершается история с 83-летним Анатолием Жмайловым, которого чиновники пытались лишить дела всей жизни, подошла к логической развязке.

Дедушка уже много лет подряд на волонтерских началах ведет кружок «Юный техник» в городе Чугуеве Харьковской области.

Мастерская занимает бывшую «комнату школьника» в доме по ул. Леонова.

Недавно местные власти попросили мужчину освободить помещение и даже подали на него в суд.

Однако жители городка сплотились и стали стеной на защиту старенького учителя.

Говорят, за последние 30 лет пенсионер бесплатно обучил моделированию более полутора сотни детей.

За это время Жмайлов со своими учениками смастерил несколько веломобилей, массу самолетов, многие из которых на радиоуправлении, и почти закончил телескоп, который мужчина мечтал подарить городу.

«26 февраля между Чугуевским горсоветом и Жмайловым Анатолием Ивановичем было подписано мировое соглашение. Документ, который урегулировал спор касательно комнаты школьника, передали на утверждение в Чугуевский горсуд. Кроме того, был согласован дальнейший план действий по развитию кружка "Юный техник"», - сообщил юрист Роман Лихачев.

В соглашении также указано, что горсовет обязуется привести помещение, в котором находится кружок, в надлежащее санитарное состояние и заключить договора на поставку и предоставления коммунальных услуг.