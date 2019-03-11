11.03.2019 14:41

Представители Немышлянского района оказались лучшими учениками по дисциплине «Основы безопасности жизнедеятельности»

Департамент образования Харьковского горсовета огласили списки лауреатов научно-практического конкурса.



kharkivosvita.net.ua

В первых числах марта на базе Харьковского национального университета городского хозяйства имени А.М. Бекетова состоялся IV городской научно-практический конкурс для учащихся 10-11-х классов учреждений общего среднего образования «Основы безопасности жизнедеятельности», который проводится Департаментом образования Харьковского городского совета совместно с Харьковским национальным университетом городского хозяйства имени А.М. Бекетова в рамках реализации Комплексной программы развития образования г.. Харькова на 2018-2022 годы.

Цель мероприятия - расширение знаний учащихся по действиям в чрезвычайных ситуациях техногенного, природного, социального и военного характера, оказания первой медицинской помощи. Конкурс проводился в два тура.

В первом (теоретическом) туре учащиеся продемонстрировали свои знания о поведении в чрезвычайных ситуациях мирного и военного времени, понимание современных опасностей для человека.

Во время второго (практического) команды выполняли задания по оказанию первой медицинской помощи пострадавшим при чрезвычайных ситуациях.

В соревнованиях приняли участие 10 команд, представлявших все районы Харькова и команда Харьковского университетского лицея.

Победителями в командном первенстве признаны:

I место - команда «Авангард» Харьковской общеобразовательной школы № 160 Немышлянская района.

II место: - команда «Рожденные помогать» ХООШ № 117 Шевченковского района; - команда «Интерны» ХООШ № 35 Основянского района.

III место: - команда «HOMO SAPIENS» ХГ №172 Киевского района; - команда «Fresh Team» ХГ №39 Новобаварского района.

Лучшими в личном первенстве стали:

I место - Ильченко Дарья, ученица ХООШ № 160 Немышлянская района.

II место: - Стецюк Лилия, ученица ХСШ № 85 Индустриального района; - Маличенко Надежда, ученица ХГ № 172 Киевского района; - Амидова Фарида, ученица ХООШ №138 Московского района; - Морозова Алина, ученица ХООШ № 117 Шевченковского района.

III место: - Педченко Валерия, ученица ХГ № 39 Новобаварского района; - Варавва Елизавета, ученица ХООШ № 35 Основянского района; - Мирошниченко София, ученица ХООШ № 68 Слободского района; - Харченко Елизавета, ученица ХГ № 86 Холодногорского района; - Павленко Владислава, ученица Харьковского университетского лицея.

Победители и призеры конкурса награждены дипломами Департамента образования и памятными подарками