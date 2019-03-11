Представители Немышлянского района оказались лучшими учениками по дисциплине «Основы безопасности жизнедеятельности»

Департамент образования Харьковского горсовета огласили списки лауреатов научно-практического конкурса.
В первых числах марта на базе Харьковского национального университета городского хозяйства имени А.М. Бекетова состоялся IV городской научно-практический конкурс для учащихся 10-11-х классов учреждений общего среднего образования «Основы безопасности жизнедеятельности», который проводится Департаментом образования Харьковского городского совета совместно с Харьковским национальным университетом городского хозяйства имени А.М. Бекетова в рамках реализации Комплексной программы развития образования г.. Харькова на 2018-2022 годы.
Цель мероприятия - расширение знаний учащихся по действиям в чрезвычайных ситуациях техногенного, природного, социального и военного характера, оказания первой медицинской помощи. Конкурс проводился в два тура.
В первом (теоретическом) туре учащиеся продемонстрировали свои знания о поведении в чрезвычайных ситуациях мирного и военного времени, понимание современных опасностей для человека.
Во время второго (практического) команды выполняли задания по оказанию первой медицинской помощи пострадавшим при чрезвычайных ситуациях.
В соревнованиях приняли участие 10 команд, представлявших все районы Харькова и команда Харьковского университетского лицея.
Победителями в командном первенстве признаны:
I место - команда «Авангард» Харьковской общеобразовательной школы № 160 Немышлянская района.
II место: - команда «Рожденные помогать» ХООШ № 117 Шевченковского района; - команда «Интерны» ХООШ № 35 Основянского района.
III место: - команда «HOMO SAPIENS» ХГ №172 Киевского района; - команда «Fresh Team» ХГ №39 Новобаварского района.
Лучшими в личном первенстве стали:
I место - Ильченко Дарья, ученица ХООШ № 160 Немышлянская района.
II место: - Стецюк Лилия, ученица ХСШ № 85 Индустриального района; - Маличенко Надежда, ученица ХГ № 172 Киевского района; - Амидова Фарида, ученица ХООШ №138 Московского района; - Морозова Алина, ученица ХООШ № 117 Шевченковского района.
III место: - Педченко Валерия, ученица ХГ № 39 Новобаварского района; - Варавва Елизавета, ученица ХООШ № 35 Основянского района; - Мирошниченко София, ученица ХООШ № 68 Слободского района; - Харченко Елизавета, ученица ХГ № 86 Холодногорского района; - Павленко Владислава, ученица Харьковского университетского лицея.
Победители и призеры конкурса награждены дипломами Департамента образования и памятными подарками
Сегодня велик риск потратить чересчур много энергии на достижение какой-либо цели, так что на другие дела может уже не остаться ни сил, ни желания.
Утром и днем в Харькове будет стоять ясная погода, а к вечеру небо покроется облаками. Ночью ожидается дождь. Утро, день и вечер пройдут без осадков.
Среди всех постов, которые соблюдают христиане, Великий пост является самым строгим: семь недель воздержания и молитв.
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